Гудим-Левкович, "Дервиш", Дельвиг и Отечество

Изданная при поддержке Группы Аквилон книга ««Дервиш». Братство Северных конвоев» стала победителем Международной литературной премии имени Антона Дельвига «За верность слову и Отечеству».
29 января в Москве, в клубе «Колесо истории» прошла торжественная церемония вручения премий имени Антона Дельвига «За верность слову и Отечеству». Учреждённая «Литературной газетой» награда, вручается литераторам, историкам и просветителям, лучшим авторам, пишущим на русском языке. С 2020 года Премия присуждается исключительно за произведения исторической направленности. Как отметил главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, приверженность тезису, что в большом и истинном русском писателе литературный талант должен сочетаться с любовью к родной стране и к родному слову, определяет ключевую роль Премии в области сохранения национальных культурных ценностей, противодействию искажения истории и бережному отношению к русскому языку, как одной из самых значимых в области культуры, литературы и просветительства.
В 2021 году компетентное жюри выбирало победителей среди 52 соискателей из 26 регионов России, а также Беларуси и Черногории. В номинации «Исследование» лауреатом Премии стала книга ««Дервиш». Братство северных конвоев».
Напомним, что книга вышла в свет в июле прошлого года накануне празднования 80-летия прихода в СССР первого союзного конвоя «Дервиш». Издание стало возможным благодаря объединению усилий проекта Дмитрия Акишева и Светланы Ефремовой «Архангельск в войне» и поддерживаемого Группой Аквилон проекта «Бессмертный экипаж».
Книга, напечатанная в ОАО «Северодвинская типография», состоит из нескольких компонентов. Прежде всего, это изложение событий, связанных с подготовкой и осуществлением операции «Дервиш» - проводкой первого союзного конвоя из Великобритании в Архангельск. Важнейший раздел – это документы, связанные с «Дервишем» и воспоминания его участников, которые впервые публикуются на русском языке. Также книга рассказывает о сохранении в Городе воинской славы Архангельске памяти о Северных конвоях и содержит много фотоматериалов, посвященных событиям уже новейшей истории.
- Очень приятно, что наш скромный труд отмечен такой известной и уважаемой наградой. Первый конвой «Дервиш» стал своеобразным символом объединенных наций. Тот факт, что представители более 20 различных государств и национальностей объединились во время союзных конвоев, говорит о многом. Они разговаривали на разных языках, но прекрасно понимали друг друга и осознавали, зачем жертвуют своими жизнями. Они шли на смерть ради страны, которая казалась им такой далекой и неизвестной, но оказалась такой близкой и очень родной. Я много общался с ветеранами и совершенно точно осознал: люди военных лет никогда не делили Победу, для них она была одна на всех. Низкий поклон всем нашим ветеранам и нашим союзникам, которые сделали во время войны все возможно и невозможное, чтобы мы сейчас жили, - отметил автор книги ««Дервиш» Братство Северных конвоев» Георгий Гудим-Левкович.
От редакции: В настоящий момент лауреат премии Дельвига борется с новым штаммом коронавируса во всю силу своего могучего гудим-левковичевского организма. Пожелаем же ему скорейшего выздоровления и новых творческих достижений.