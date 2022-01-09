Arctic Open пошел шагать по Поморью

Во вторник, 1 февраля, в районах Архангельской области начнётся Киномарафон V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open.
Киномарафон Arctic open – эхо кинофестиваля - проходит в Архангельской области с 2017 года, представляя собой альтернативный и бесплатный прокат кино. С 2019 года к киномарафону присоединились и другие регионы России. В прошлом году в пандемийное время марафон прошел онлайн, чем увеличил географию зрителей Arctic open втрое.
В этом году зрители из разных районов Архангельской области смогут увидеть часть фильмов конкурсной программы V Международного кинофестиваля Arctic open совершенно бесплатно. Показы пройдут в кинозалах, киноклубах, культурных, творческих центрах и библиотеках области.
Миссия киномарафона – не только познакомить зрителя с новыми российскими и зарубежными фильмами, которых в большинстве своем нет в широком прокате, показать, как и чем живут северные, арктические территории, но и объединить людей, любящих умное фестивальное кино, вместе обсудить увиденное, задуматься, высказать свою точку зрения.
В программу киномарафона вошли 22 работы – фильмы авторов, давших согласие на прокат. Среди картин документальные, короткометражные и полнометражные художественные работы, фильмы для детей, подростков и семейного просмотра.
Как и в предыдущие годы картины объединили в программы разной длительности. Все киноленты собраны по тематике и возрасту. Со всеми работами можно познакомиться по ссылке на сайте фонда «Берегиня» -http://fbereginya.com/kinomarafon/kinomarafon_2022.php
Зрители увидят фильмы из России, Норвегии, Дании, Франции. Среди них победители и лауреаты юбилейного Arctic open.
В прокат по Архангельской области выйдут два фильма, снятые местными режиссёрами: «Голоса бухты Тихой» Игоря Жданова и Анастасии Ломакиной, а также «Были-небыли» - документальная работа Инги и Алексея Шаршовых. Оба фильма были отмечены на кинофестивале дипломами медиажюри.
Увидят зрители киномарафона и фильм «Африка» - полнометражная работа Дарьи Биневской для семейного просмотра о детском непростом выборе и чуде в тяжелейшие годы испытаний – во времена блокады Ленинграда.
«Виктор на луне» - фильм-победитель короткометражной программы датского режиссера Кристиана Архоффа также участвует в киномарафоне. Во время кинофестиваля в декабре после показа в кинотеатре, режиссер общался с архангельским зрителем онлайн. Молодой человек сожалел, что не смог приехать лично, но надеется, что снимет продолжение - полнометражный фильм о своем герое и приедет представить картину в Архангельск на следующий международный кинофестиваль.
В этом году сформировано несколько программ арктических фильмов, среди них «По тонкому льду» Генри Марио Микса, «Когда тает снег» Алексея Головкова, «Земля кереков» Ивана Головнева и «Экспедиция между Арктикой и Антарктикой» Александра Ильина.
По оценкам организаторов, показы пройдут не менее чем в десяти районах области.
Такой альтернативный прокат кино продлится до 30 мая. Организаторы надеются, что как и в прошлые годы, к киномарафону присоединяться другие регионы. Как только позволит эпидобстановка, фильмы архангельского кинофестиваля будут смотреть в районах Республики Коми.
В апреле запланировано участие фильмов V МКФСА Arctic open в культурной программе VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Санкт – Петербурге.
Условия кинопоказов, программа, памятка для организаторов на местах - на сайте Поморского культурного фонда «Берегиня» в разделе «Киномарафон 2022» -
http://fbereginya.com/kinomarafon/kinomarafon_2022.php