В Архангельске можно почувствовать дыхание Антарктиды

Выставка работ Лилии Славинской «Дыхание Антарктиды» открывается на верфи Товарищества поморского судостроения 21 января в 18:00. Гостей верфи ждет авторская экскурсия и рассказ о путешествиях и творчестве художника.
Художник-галерист - путешественник Лилия Петровна Славинская родилась в Самаре в 1950 году. С 1990 г. живет и работает в Москве, где в 1991 году совместно с владельцем галереи «LES OREADES» (Франция) Эдмондом Розенфельдом создала в Москве галерею "Ореады - Les Oreades".
С октября 2002 по апрель 2003 г. Лилия Славинская приняла участие в 11-м рейсе научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» от научно-исследовательского института океанологии им П.П.Ширшова от Калининграда, по Атлантическому океану вдоль берегов Южной Америки к Огненной земле, в порт Ушуайа и через пролив Бигль, мыс Горн к Фолклендским островам, Архипелагу Южная Георгия, острову Элефант, многим другим островам Южного полярного круга с посещением полярных станций.
Октябрь 2017 - май 2018 г. знаменуются для Лилии Славинской приглашением на работу в 63-ю Российскою Антарктическую экспедицию на станцию "Прогресс". Судно" Академик Фёдоров" вышло из Санкт-Петербурга в Кейптаун по Атлантическому океану вдоль берегов Африки и оттуда к берегам Антарктиды. Так удалось увидеть и написать полярные станции, встретиться с зимовщиками, учёными, моряками.
Своей миссией художник считает через произведения искусства дать миру представление о труднодоступных Северном и Южном полюсах, показать уникальность ледяных просторов, сохранить их вид до глобального потепления для будущих поколений.