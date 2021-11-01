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В колонии Архангельской области появился свой выдающийся аниматор

В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы прошел конкурс "На лучший видеоролик". Профилактическое анимационное видео осужденного исправительной колонии №28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Ерцево, Коношский район) было признано лучшим среди участвующих конкурсантов.

Организаторами конкурса было заявлено четыре темы "Лучший анимационный мультфильм", "Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Отказ от табакокурения",  "По мотивам произведений Ф.М. Достоевского". На финальном этапе комиссия рассмотрела 103 видеоролика, которые были представлены из 59 территориальных органов ФСИН России.

Отбывающий наказание в ИК-28 ОУХД Антон П. представил свой анимационный мультфильм по теме "Профилактика алкогольной зависимости". До осуждения 29-летний молодой человек уже занимался подобной деятельностью,  самостоятельно снимал видео и делал ролики на различные темы.  Для создания данного мультфильма он сам  придумал сюжет и героев, написал сценарий, озвучил его и смонтировал. Помощь в рисовании персонажей  ему оказал местный художник.  

Участие в данном мероприятии помогает осужденным сформировать активную жизненную позицию в выборе здорового образа жизни и развить их творческий потенциал.

12 январь 12:42 | : Культура

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