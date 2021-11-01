В колонии Архангельской области появился свой выдающийся аниматор

В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы прошел конкурс "На лучший видеоролик". Профилактическое анимационное видео осужденного исправительной колонии №28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Ерцево, Коношский район) было признано лучшим среди участвующих конкурсантов.
Организаторами конкурса было заявлено четыре темы "Лучший анимационный мультфильм", "Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Отказ от табакокурения", "По мотивам произведений Ф.М. Достоевского". На финальном этапе комиссия рассмотрела 103 видеоролика, которые были представлены из 59 территориальных органов ФСИН России.
Отбывающий наказание в ИК-28 ОУХД Антон П. представил свой анимационный мультфильм по теме "Профилактика алкогольной зависимости". До осуждения 29-летний молодой человек уже занимался подобной деятельностью, самостоятельно снимал видео и делал ролики на различные темы. Для создания данного мультфильма он сам придумал сюжет и героев, написал сценарий, озвучил его и смонтировал. Помощь в рисовании персонажей ему оказал местный художник.
Участие в данном мероприятии помогает осужденным сформировать активную жизненную позицию в выборе здорового образа жизни и развить их творческий потенциал.