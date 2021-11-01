Чтобы веселей сиделось. Онежскую исправительную колонию украсили забавными фигурками

В исправительной колонии №16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) подвели итоги традиционного конкурса снежных фигур.
В этом году погода балует жителей Поморья и снегом, и морозами, поэтому у участников ежегодного состязания не было недостатка в материале, чтобы проявить свою творческую фантазию. Наибольшей популярностью, несомненно, пользовался символ Нового года - тигр. Также осужденные сделали Деда Мороза, который на оленях развозит подарки, его внучку Снегурочку и елку. Над каждой скульптурой трудились по несколько человек: рисовали эскиз, работали над снежной основой для фигур, создавали заготовки и покрывали их краской. Членами жюри было принято решение лучшей признать снежную композицию осужденных отряда № 2.
По итогам конкурса все отбывающие наказание, участвовавшие в конкурсе, будут поощрены руководством учреждения.