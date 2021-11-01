И музыка, и Слово Божие. Митрополит Корнилий на Рождественском концерте в Архангельске

Рождественский концерт состоялся в областной столице в театре драмы им М.В.Ломоносова. Музыкальный праздник посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.
Владыка обратился к зрителям и артистам с приветственным словом, полный текст которого приводим ниже.
Сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, с праздником Рождества Христова!
Сегодня воскресный день, и в каждом храме за богослужением читали особое евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос по дороге в город Иерихон исцелил слепого человека. Большая толпа сопровождала Божественного Спасителя, и все эти люди говорили, что Он Иисус из Назарета, и лишь физически слепой человек своими духовными очами исповедовал Его как Христа и Мессию, сказав: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя!» Это одно из имен Мессии, Спасителя мира. Так и было в день Рождества Христова: когда Господь пришел в этот мир, многие люди приняли Его как Христа и Мессию.
Кто же в вифлеемском вертепе был возле Богомладенца Христа? Конечно, Пречистая Дева Богородица, праведный Иосиф Обручник. Поклониться Божественному Младенцу пришли пастухи и волхвы, чтобы воздать Ему славу и честь. Но были и те, кто не признал Спасителя. Мы знаем о том, что жестокий царь Ирод, опасаясь потерять свою земную власть, искал погубить Богомладенца Христа и приказал уничтожить всех младенцев возрастом до двух лет. Вспомним слова Симеона Богоприимца, который пророчески сказал, что Сей пришел на восстание и падение многих, и имя Его будет пререкаемо на земле.
В тропаре праздника мы слышим такие слова: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума». Господь принес нам Божественный разум. Кто-то спросит, разве не было разума до Рождества Христова? Ведь были построены величественные здания, которые сохранились и до наших дней, были великие мыслители, математики, философы, ученые люди. Всё это было, но у людей не было Божественного разума. Только этим разумом мы можем воспринимать Евангелие, только он позволяет нам быть причастными Священному Писанию и Преданию нашей Святой Церкви.
Ныне во всех храмах Божиих отчетливо слышна ангельская песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Господь принес на землю мир и благоволение, которых не было до Рождества Христова. Пять с половиной тысяч лет всё человечество ждало Христа Спасителя, но, как говорит апостол Павел, они не получили обещанного, лишь жили верой в Грядущего Господа. Мы получили Обещанного и живем после Пришествия Христа на землю. Он пришел ради нас и ради нашего спасения, Он пришел для того, чтобы человека избавить от греха. Святая Церковь говорит о Христе Спасителе, что Он Истина и Свет. Всякий свет изгоняет тьму, и Господь всегда разрушает всякую неправду и нестроения.
В наше нелегкое время, в условиях пандемии, нам как никогда нужна помощь Божия, чтобы Господь укреплял наши духовные и физические силы, чтобы Он нам помогал и сохранял нас от всякого зла. Сегодня хочется выразить слова благодарности нашим врачам, которые борются с этой страшной болезнью, нашим священникам, которые ходят в «красные зоны» больниц для того, чтобы духовно поддерживать нашу паству.
В сей святой день снова и снова, дорогие мои, сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова! Пусть Божественный Свет, который воссиял в вифлеемской пещере более двух тысяч лет тому назад, согревает и освещает наши души и сердца. Пусть неизреченный Свет Божий освещает наш жизненный путь и помогает всем нам быть едиными во Христе Иисусе Господе нашем!
Еще раз, дорогие мои, поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова!
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Также гостей поприветствовал Михаил Ипатов, заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике.
На сцену вышли певчие архиерейского хора Архангельской епархии, артисты Государственного академического Северного русского народного хора и Поморской филармонии, актеры театра драмы и другие исполнители.