Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И музыка, и Слово Божие. Митрополит Корнилий на Рождественском концерте в Архангельске

Рождественский концерт состоялся в областной столице в театре драмы им М.В.Ломоносова. Музыкальный праздник посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Владыка обратился к зрителям и артистам с приветственным словом, полный текст которого приводим ниже.

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, с праздником Рождества Христова!

Сегодня воскресный день, и в каждом храме за богослужением читали особое евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос по дороге в город Иерихон исцелил слепого человека. Большая толпа сопровождала Божественного Спасителя, и все эти люди говорили, что Он Иисус из Назарета, и лишь физически слепой человек своими духовными очами исповедовал Его как Христа и Мессию, сказав: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя!» Это одно из имен Мессии, Спасителя мира. Так и было в день Рождества Христова: когда Господь пришел в этот мир, многие люди приняли Его как Христа и Мессию.

Кто же в вифлеемском вертепе был возле Богомладенца Христа? Конечно, Пречистая Дева Богородица, праведный Иосиф Обручник. Поклониться Божественному Младенцу пришли пастухи и волхвы, чтобы воздать Ему славу и честь. Но были и те, кто не признал Спасителя. Мы знаем о том, что жестокий царь Ирод, опасаясь потерять свою земную власть, искал погубить Богомладенца Христа и приказал уничтожить всех младенцев возрастом до двух лет. Вспомним слова Симеона Богоприимца, который пророчески сказал, что Сей пришел на восстание и падение многих, и имя Его будет пререкаемо на земле.

В тропаре праздника мы слышим такие слова: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума». Господь принес нам Божественный разум. Кто-то спросит, разве не было разума до Рождества Христова? Ведь были построены величественные здания, которые сохранились и до наших дней, были великие мыслители, математики, философы, ученые люди. Всё это было, но у людей не было Божественного разума. Только этим разумом мы можем воспринимать Евангелие, только он позволяет нам быть причастными Священному Писанию и Преданию нашей Святой Церкви.

Ныне во всех храмах Божиих отчетливо слышна ангельская песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Господь принес на землю мир и благоволение, которых не было до Рождества Христова. Пять с половиной тысяч лет всё человечество ждало Христа Спасителя, но, как говорит апостол Павел, они не получили обещанного, лишь жили верой в Грядущего Господа. Мы получили Обещанного и живем после Пришествия Христа на землю. Он пришел ради нас и ради нашего спасения, Он пришел для того, чтобы человека избавить от греха. Святая Церковь говорит о Христе Спасителе, что Он Истина и Свет. Всякий свет изгоняет тьму, и Господь всегда разрушает всякую неправду и нестроения.

В наше нелегкое время, в условиях пандемии, нам как никогда нужна помощь Божия, чтобы Господь укреплял наши духовные и физические силы, чтобы Он нам помогал и сохранял нас от всякого зла. Сегодня хочется выразить слова благодарности нашим врачам, которые борются с этой страшной болезнью, нашим священникам, которые ходят в «красные зоны» больниц для того, чтобы духовно поддерживать нашу паству.

В сей святой день снова и снова, дорогие мои, сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова! Пусть Божественный Свет, который воссиял в вифлеемской пещере более двух тысяч лет тому назад, согревает и освещает наши души и сердца. Пусть неизреченный Свет Божий освещает наш жизненный путь и помогает всем нам быть едиными во Христе Иисусе Господе нашем!

Еще раз, дорогие мои, поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова!

***

Также гостей поприветствовал Михаил Ипатов, заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике.

На сцену вышли певчие архиерейского хора Архангельской епархии, артисты Государственного академического Северного русского народного хора и Поморской филармонии, актеры театра драмы и другие исполнители.  

10 январь 09:12 | : Культура / Верую

Главные новости


По реке Барсука. Из цикла «Другие чудеса и тайны Поморья»
Рождественское послание патриарха Кирилла

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (68)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20