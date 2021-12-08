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Кенозерский национальный парк гуляет по поводу своего юбилея

Кенозерский национальный парк был создан постановлением Правительства Российской Федерации 28 декабря 1991 года. О необходимости охраны этого уникального природного и историко-культурного комплекса известные учёные начали говорить ещё в 1960-е годы, но воплотить замысел в жизнь удалось только 30 лет спустя.

 Кенозерье – особая территория: здесь в гармонии соединились Природа, Культура и Человек. Кенозерский национальный парк – это не только биологическое и ландшафтное разнообразие. Его ценность в многочисленных историко-культурных объектах, в культурных ландшафтах, в мощном ассоциативном пространстве и в традициях коренного населения. Понимание важности этого единства лежит в основе уникальных практик по его сохранению, изучению и устойчивому развитию, которые применяются здесь уже три десятилетия:  

 -        Многолетняя реставрационная практика: восстановленные Парком храмовые комплексы, часовни, действующие водяные мельницы, старинные крестьянские избы. Всего на территории Кенозерья свыше ста объектов историко-культурного наследия, десятки памятников архитектуры полностью отреставрированы или выведены из аварийного состояния. Важно, что в производстве работ принимают участие местные плотники. После завершения реставрации памятники в пользование получает местное сообщество, жители деревень являются их хранителями. Таким образом, местному населению возвращена роль главного действующего лица в охране наследия.

-        Кенозерский национальный парк – единственный в системе ООПТ, имеющий в своей структуре музейный фонд, который насчитывает свыше 13.000 движимых памятников истории и культуры. Украшение и гордость музейного фонда Парка – одна из самых больших в России коллекция «небес» – потолочных перекрытий деревянных храмов, расписанных на библейские сюжеты – 17 полных комплексов. Из них 13 комплексов полностью отреставрированы, 2 находятся в стадии реставрации, на более 1.500 предметах из музейного фонда Парка проведены реставрационные работы.

-        Масштабная научно-исследовательская деятельность в партнёрстве с ведущими научными центрами направлена на изучение и сохранение единого пространства природы, культуры и человека.

-        Кенозерский национальный парк первый в России пошел по пути реализации идеи устойчивого жизнеобеспечения местного населения. Цель – спасти деревни от вымирания. Работа в этой области помогает решать проблемы занятости местного населения, развития местной экономики. Оказывается содействие социально-экономическому развитию деревень; привлекаются инвестиции, формируется предпринимательская культура и оказывается финансовая и экспертная поддержка малому бизнесу; развиваются гражданские инициативы, реализуется целый комплекс социальных проектов. Своим примером Парк показал, что сельские территории можно не только спасать и сохранять, но и делать их привлекательным местом для жизни, где приветствуются и поддерживаются любые созидательные инициативы. Сейчас жители Кенозерья по праву гордятся своей родиной и не хотят её покидать.

-        Кенозерский национальный парк – один из ключевых туристических центров Архангельской области, узнаваемый символ всего Русского Севера. За последние пять лет Кенозерье посетили свыше ста тысяч туристов из разных регионов России и зарубежных стран. Создана современная инфраструктура гостеприимства. Действуют 3 Визит-Центра, 3 центра промыслов и ремесел, 8 информационных центров, 10 оборудованных экологических троп, 18 музеев и экспозиций. По признанию специалистов, масштабная музейная деятельность Парка заслуживает особого внимания. Нестандартные темы и сценарии, сотрудничество с научными центрами и местными сообществами, внедрение новейших экспозиционных и мультимедиа технологий позволяют создавать экспозиции, аналогов которым в России нет.

-        Благодаря многолетней эколого-просветительской работе Парка выросло не одно поколение ответственных, думающих, неравнодушных людей. Многие из них связали свою жизнь с охраной природы и научной деятельностью. Именно в Кенозерье впервые в заповедной системе России появились Школы юного экскурсовода, программы «Хранители традиций», «Заповедная профессия» и другие. За 25 лет более 6.000 детей из разных регионов России отдохнули и прошли обучение в экологических лагерях и летних школах Парка. Около 4000 юных исследователей и преподавателей приняли участие в Архангельском областном конкурсе исследовательских работ и проектов им. М.В. Ломоносова. За последние 10 лет свыше 1.200 человек стали участниками волонтерских проектов Парка.

-        В Кенозерье внедрена полноценная система раздельного сбора вторсырья, охватывающая не только все объекты национального парка, но и инфраструктуру деревень.

-        На ЭКОферме Парка «Мезенка» сохраняются и развиваются аборигенные северные породы домашних животных, среди которых мезенские лошади – абсолютные чемпионы породы.

-        Парк – инициатор и участник множества международных и межрегиональных проектов при поддержке Правительства Норвегии, Европейского Союза, Северной Экологической Финансовой Корпорации, Фонда Президентских грантов, Фонда                 В. Потанина, WWF, Правительства Архангельской области, РГО и др.

-        Важным событием для Кенозерского национального парка стало включение в его структуру в 2016 году ещё одной заповедной территории Русского Севера – национального парка «Онежское Поморье». Здесь на протяжении пяти лет создаётся научная, эколого-просветительская, туристическая инфраструктура, ведутся научные исследования, налажена эффективная система охраны природы, выстраивается гармоничное сотрудничество с жителями поморских деревень.

-        Растет международное признание Кенозерья. В 1999 году Парк стал Ключевой орнитологической территорией международного значения, в 2004 году – Биосферным резерватом ЮНЕСКО, в 2014 году вошел в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Совсем скоро в Архангельской области может появиться второй объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – высочайшее признание ценности территории и качества управления ею.

И если тридцать лет назад Кенозерье было известно лишь узкому кругу ученых и специалистов, то сегодня это один из ведущих и узнаваемых брендов Архангельской области и всей заповедной системы России.   

За прошедшие 30 лет деятельность Кенозерского национального парка, его сотрудников и руководителей не раз отмечалась на всероссийском и международном уровне. Первый и единственный директор Парка Елена Флегонтовна Шатковская, лауреат государственной премии РФ, почётный гражданин Архангельской области, заслуженный работник культуры РФ всегда говорит о том, что развитие Парка было возможно только благодаря слаженной работе всего коллектива.

«За эти 30 лет у нас были и победы, и поражения, и горести, и радости. Это были трудные и одновременно счастливые годы. Я благодарна всем моим замечательным коллегам и местным жителям, нашим партнерам и друзьям за преданность Кенозерью, за неравнодушие к его судьбе, за заботу о его красоте, за то, что они своим самоотверженным трудом воплощают в жизнь все наши маленькие и грандиозные планы!», - говорит Елена Флегонтовна.

  

28 декабрь 10:41 | : Культура

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