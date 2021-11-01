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Жители Русского Севера хотят Би-2 и Little Big и не хотят Баскова с Бузовой

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, каких современных российских музыкальных исполнителей жители СЗФО хотели бы увидеть на своем новогоднем корпоративе.

 

На первом месте с серьезным отрывом оказался вариант «Не хотели бы видеть на новогоднем корпоративе российских музыкальных исполнителей» - его выбрали 23% опрошенных. Чаще всего это жители Санкт-Петербурга (30%), Саратовской области (28%), а также Ярославской области, Москвы и Алтайского края (по 26%).

 

В профессиональном разрезе наиболее скептично к российской эстраде настроены ИТ-специалисты (37%), строители (30%), а также юристы и работники искусства и медиа (по 29%).

 

Среди музыкантов лидирует группа Би-2 - видеть их на новогоднем корпоративе хотели бы 14% опрошенных по стране и в том числе среди жителей СЗФО. В топ также вошли: группы Руки вверх и Little Big. Интересно, что у жителей Петербурга на третьем месте вместо группы Little Big стоит группа Мумий Тролль.  Подробней на диаграмме ниже.

 

Наименьшей популярностью пользуются у жителей СЗФО Николай Басков, Ольга Бузова и Тимати – видеть их на новогоднем корпоративе хотели бы лишь по 1% опрошенных.

 

Интересно, что 3% опрошенных хотели бы праздновать Новый год с коллегами под национальную музыку и местных исполнителей, такие респонденты чаще всего встречались среди представителей искусства и медиа (6%).

  

25 декабрь 09:42 | : Культура

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