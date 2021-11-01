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"Привет из-за колючки". Заключенные Поморья поздравляют родных с Новым годом в стихах и песнях

По инициативе "Зонателеком" в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы организован творческий конкурс на лучшее  праздничное поздравление своих родных и близких. К нему присоединились и осужденные УФСИН России по Архангельской области.     

Отбывающим  наказание в  исправительной колонии №5 (г. Коряжма)  Алексеем К. была написана композиция, которая и легла в основу отснятого в колонии клипа. Чтобы придать праздничное настроение авторы и операторы в видеоряде использовали новогоднюю атрибутику. Главный смысл клипа – огромное желание в скором времени встретиться с близкими людьми в семейном кругу, но, а пока,  общение с помощью услуги "Зонателеком" помогает оставаться в курсе важных домашних дел.  

Осужденные исправительной колонии №29 (п. Река Емца, Плесецкий округ) также серьезно подошли к конкурсу. Отбывающий наказание Александр К. специально для него написал оригинальный текст и музыку. С помощью оператора осужденного Ильи Б. он подготовил новогоднее видеопоздравление для семьи.  

Участие в данном конкурсе дает шанс не только выиграть для учреждения музыкальные инструменты.

23 декабрь 11:36 | : Культура

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