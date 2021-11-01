"Привет из-за колючки". Заключенные Поморья поздравляют родных с Новым годом в стихах и песнях

По инициативе "Зонателеком" в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы организован творческий конкурс на лучшее праздничное поздравление своих родных и близких. К нему присоединились и осужденные УФСИН России по Архангельской области.
Отбывающим наказание в исправительной колонии №5 (г. Коряжма) Алексеем К. была написана композиция, которая и легла в основу отснятого в колонии клипа. Чтобы придать праздничное настроение авторы и операторы в видеоряде использовали новогоднюю атрибутику. Главный смысл клипа – огромное желание в скором времени встретиться с близкими людьми в семейном кругу, но, а пока, общение с помощью услуги "Зонателеком" помогает оставаться в курсе важных домашних дел.
Осужденные исправительной колонии №29 (п. Река Емца, Плесецкий округ) также серьезно подошли к конкурсу. Отбывающий наказание Александр К. специально для него написал оригинальный текст и музыку. С помощью оператора осужденного Ильи Б. он подготовил новогоднее видеопоздравление для семьи.
Участие в данном конкурсе дает шанс не только выиграть для учреждения музыкальные инструменты.