В Архангельске прошел II фестиваль классической музыки памяти Дмитрия Когана

Фестиваль памяти Дмитрия Когана организован при поддержке Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия».
Всю свою жизнь Дмитрий Коган посвятил музыке — вел активную концертную, организаторскую и просветительскую деятельность до последних дней своей жизни. Его творчество, его талант навсегда останутся в сердцах ценителей классической музыки.
В 2019 году в Архангельском музыкальном колледже по инициативе регионального отделения «Единой России» состоялся первый концерт памяти Дмитрия Когана. Реготделение предложило ежегодно проводить в Архангельске форум классической музыки памяти Дмитрия Когана. В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки в регионе мероприятие состоялось в онлайн-формате.
В рамках фестиваля этого года, который проходил с 18 по 20 декабря, для учеников музыкальных школ Архангельска и Северодвинска, студентов и преподавателей Архангельского музыкального колледжа прошли мастер-классы Олега Клишева. Региональное отделение «Единой России» оказало финансовую поддержку, оплатив стоимость билетов для архангельских и северодвинских учащихся музыкальных школ. Участники мастер-классов получили уникальную возможность услышать рекомендации преподавателя высочайшего профессионального уровня.
20 декабря состоялся концерт памяти Дмитрия Когана, завершающий фестиваль классической музыки. На концерте прозвучали шедевры мировой классики от камерного оркестра Игоря Лермана и камерного оркестра Архангельского музыкального колледжа под управлением Олега Клишева.
«Такие мероприятия, игра оркестра, та работа, которую проводит Архангельский музыкальный колледж — это больше, чем искусство. Влияние музыки на душу человека Дмитрий Коган знал не понаслышке, поэтому, это было его большой и великой мотивацией к тому, чтобы ехать по всей стране и помогать, прежде всего, тем ребятам, которые изучают это искусство», — прокомментировал гость концерта, заместитель руководителя фракции в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.