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Новый год у телевизора: вкусы россиян не меняются

Новогодние каникулы — отличное время для домашних киносеансов, особенно с учетом коронавирусной реальности. Какие фильмы хотят посмотреть в праздничные дни россияне? В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый пятый (21%) сообщил, что в праздничные дни по традиции пересмотрит что-нибудь из классики советского кинематографа. «Это часть нашего общего культурного кода, без гайдаевских комедий Новый год может и не наступить», — шутят опрошенные. Десятку самых популярных советских фильмов возглавляют давно разобранные на цитаты «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика». В списке также незабвенные «Джентльмены удачи», «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Девчата».

Отдохнуть за просмотром современных зарубежных фильмов и сериалов планирует каждый шестой (16%). «Оценим кое-что из новинок 2021 года и не только», — комментируют опрошенные. В топ-10 современного кино вошли фильмы о Гарри Поттере, «Игра престолов», «Ведьмак», «Дом Gucci», «Острые козырьки», «Матрица 4», серия фильмов «Мстители», «Дюна», «Шерлок Холмс» и «Американская история ужасов».

В каникулы россияне будут смотреть и пересматривать зарубежную классику: о таких кинопланах сообщили 15% опрошенных. В этом списке лидируют традиционные рождественские фильмы — «Один дома» и «Гринч — похититель Рождества». В десятку вошли также «День сурка», «Красотка», серия фильмов «Бетховен», «Полицейская академия», «Терминатор», «Сегун», «Крепкий орешек» и «Смертельное оружие».

Современное российское кино привлечет к экранам 7% россиян. Чаще всего будут смотреть серию фильмов «Елки». В топе также «Последний богатырь», «Небо», «Чемпион мира», «Полицейский с Рублевки», «Вампиры средней полосы», «Сваты», «Проект «Анна Николаевна», «Особенности национальной охоты» и «Самый лучший день».

Другие кинопланы у 14% россиян: они намерены посмотреть, к примеру, исторические хроники, английские детективные сериалы, военные фильмы, видео с концертов, документальное кино о живой природе, аниме и т.д. Еще 3% опрошенных планируют скоротать вечер-другой за просмотром того, что будут демонстрировать по телевизору.

Каждый четвертый (24%) вообще не собирается смотреть кино и сериалы во время новогодних каникул: «Есть много других интересных дел»; «Буду работать в каникулы». Новогодние каникулы — отличное время для домашних киносеансов, особенно с учетом коронавирусной реальности. Какие фильмы хотят посмотреть в праздничные дни россияне? В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый пятый (21%) сообщил, что в праздничные дни по традиции пересмотрит что-нибудь из классики советского кинематографа. «Это часть нашего общего культурного кода, без гайдаевских комедий Новый год может и не наступить», — шутят опрошенные. Десятку самых популярных советских фильмов возглавляют давно разобранные на цитаты «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика». В списке также незабвенные «Джентльмены удачи», «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Девчата».

Отдохнуть за просмотром современных зарубежных фильмов и сериалов планирует каждый шестой (16%). «Оценим кое-что из новинок 2021 года и не только», — комментируют опрошенные. В топ-10 современного кино вошли фильмы о Гарри Поттере, «Игра престолов», «Ведьмак», «Дом Gucci», «Острые козырьки», «Матрица 4», серия фильмов «Мстители», «Дюна», «Шерлок Холмс» и «Американская история ужасов».

В каникулы россияне будут смотреть и пересматривать зарубежную классику: о таких кинопланах сообщили 15% опрошенных. В этом списке лидируют традиционные рождественские фильмы — «Один дома» и «Гринч — похититель Рождества». В десятку вошли также «День сурка», «Красотка», серия фильмов «Бетховен», «Полицейская академия», «Терминатор», «Сегун», «Крепкий орешек» и «Смертельное оружие».

Современное российское кино привлечет к экранам 7% россиян. Чаще всего будут смотреть серию фильмов «Елки». В топе также «Последний богатырь», «Небо», «Чемпион мира», «Полицейский с Рублевки», «Вампиры средней полосы», «Сваты», «Проект «Анна Николаевна», «Особенности национальной охоты» и «Самый лучший день».

Другие кинопланы у 14% россиян: они намерены посмотреть, к примеру, исторические хроники, английские детективные сериалы, военные фильмы, видео с концертов, документальное кино о живой природе, аниме и т.д. Еще 3% опрошенных планируют скоротать вечер-другой за просмотром того, что будут демонстрировать по телевизору.

Каждый четвертый (24%) вообще не собирается смотреть кино и сериалы во время новогодних каникул: «Есть много других интересных дел»; «Буду работать в каникулы».

19 декабрь 07:41 | : Культура

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