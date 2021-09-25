Архитектор Яскорский: "Кафедральный собор будет великолепен"

Заседание рабочей группы по строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора состоялось 16 декабря в областной столице под председательством митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия.
Участниками совещания стали секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, глава епархиального информационно-издательского отдела игумен Варлаам (Дульский), глава фонда строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора протоиерей Владимир Новиков, главный архитектор собора Дмитрий Яскорский, попечитель строительства учредитель группы компаний «Автодороги» Владимир Беляев, представитель компании-подрядчика «АГР» Сергей Киткин и секретарь рабочей группы Надежда Денисова.
На встрече обсудили отделочные работы, которые выполняет подрядчик на объекте в настоящее время. Художники продолжают трудиться над созданием росписей, завезены шесть паникадил, в ближайшее время начнется их монтаж в верхнем храме.
Дмитрий Яскорский представил на утверждение митрополита Корнилия эскизы росписи стопов. На совещании были высказаны предложения по их доработке, с учетом которых мастера приступят к работе.
Напомним, что освящение собора в августе предстоящего года планирует совершить Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На постоянно контроле митрополита Корнилия все вопросы, связанные с изготовлением утвари для собора. Этим занимается художественно-производственное предприятие Русской Православной Церкви «Софрино». Деревянный пятиярусный иконостас, который будет покрыт сусальным золотом, уже более чем на половину выполнен мастерами в Курске. Постоянно ведется работа с предприятиями, которые оказывают помощь в завершении строительства главного храма Архангельской области: это группы компаний «Лукойл», «Алроса» и «Автодороги».
Кафедральный соборный храм — уникальный символ народного единства, потому что в его возведение внесли и продолжают вносить вклад очень многие люди, семьи, предприятия и коллективы.
«Чтобы как можно скорее открыть великолепный храм для северян, мы призываем все организации, работающие на территории Архангельской области и имеющие хорошие финансовые результаты, присоединяться к благому делу созидания святыни», — призывает архитектор Дмитрий Яскорский.
(по материалам пресс-службы Архангельской епархии)