Николай Гернет снова молодец

Результаты престижного конкурса «National Geographic Россия» озвучили вчера в прямом эфире на сайте журнала. Конкурс проходил с 23 марта по 29 сентября. Более двух месяцев понадобилась жюри, чтобы выбрать победителей в 16 номинациях из нескольких тысяч участников.
Архангелогородец Николай Гернет участвовал в конкурсе с фотографией «Хозяин вечных льдов» в номинации «Животные». Снимок был сделан специально под выставочный формат, на нём отлично просматривается текстура ледника. На фоне снежной глыбы огромный арктический хищник – белый медведь – выглядит крошечным созданием.
Как рассказывает фотограф, снимок был сделан во время экспедиции «Умка 2021» на архипелаге Земля Франца-Иосифа в марте этого года. Тогда учёные занимались изучением весенних явлений в жизни белого медведя. Члены экспедиции размещались на полевой базе Омега острова Земля Александры. Фотография была сделана во время выезда в отдалённую бухту за 50 километров от базы. Фотограф заметил белого медведя, который обходил ледник по кромке в поисках гнёзд тюленей в торосах подо льдом.
- Медведь может учуять тюленей подо льдом, и тогда он прыгает, проламывает лёд своей массой, которая во время прыжка может увеличиваться до 2 тонн, давит тюленей и ими питается. Маршрут зверя был понятен, он красиво мимо нас прошёл, забрался на льдины и попозировал на фоне огромного ледника с трещинами. – рассказал фотограф национального парка «Русская Арктика» Николай Гернет.
Но работа Николая, это больше чем просто фото. Он пытался сделать снимок в стилистике северного художника, первого Арктического живописца Александра Борисова.
- Я впечатлялся работами художника Борисова и для меня было очень важно сделать снимок в такой же стилистике как у Борисова, с такой же фактурой, цветом, настроением. Поэтому для меня очень ценен этот снимок тем, что получилось реализовать свою задумку, показать просторы Арктики, огромные ледники, выразительно показать медведя на этом фоне. Я стремился к тому, чтобы всё было неоднообразно, не однотонно, поэтому у этого снимка приятная и цветовая гамма и композиционное решение. Для кого-то он может показаться простоватым, но это стиль арктических фотографий, здесь не может быть ничего вычурного, это просто правда, так вот выглядит Арктика.
Экспедиция добиралась на ЗФИ с помощью самолёта, который летел через Кольский полуостров. Такой перелёт занимает около 6 часов с дозаправкой. Николай подчёркивает, что лишь с помощью большого количества людей фотограф получает возможность делать такие снимки.
- Каждый такой снимок - это результат большой коллективной работы. Здесь есть вклад каждого сотрудника нацпарка "Русская Арктика". Директор Александр Кирилов поддерживает творческие идеи по созданию снимков и фильмов, коллеги занимаются ежедневной работой по поддержанию станции, приготовлению еды, профилактике снегоходов, чтобы они не сломались в пути, обеспечению безопасности ученых от медведей, разведыванию мест миграции животных и так далее. Только при условии дружной работы коллектива у меня как у фотографа появляется шанс сделать такие снимки, поэтому я очень благодарен всем коллегам из Национального парка «Русская Арктика» - говорит Николай Гернет.
- Николай является штатным сотрудником нацпарка «Русская Арктика», благодаря нему мы имеем большой архив качественных и красивых фотографий, которые постоянно участвуют в выставках по всей стране, например, перед новым годом в Московских парках будут экспонироваться фотографии Гернета, сделанные им на ЗФИ. Мы считаем, что донесение красоты особо-охраняемой природной территории до массового зрителя посредством фото и видео является большой задачей любой заповедной территории, для достижения понимания у людей важности природоохранной деятельности и распространения знаний об Арктике.- говорит директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.
Обладатели вторых мест получают памятные сувениры от журнала «National Geographic Россия», обычно это универсальное оборудование для фотосъёмки. Николай Гернет подчёркивает, что подарки являются лишь к бонусами к тому моральному поощрению, которое даёт победа в конкурсе такого престижного журнала. Также победители были выбраны в номинациях: пейзажи, подводная съёмка, мамы и детёныши, птицы, животные, макросъёмка, растения, мобильное фото, городские джунгли, от заката до рассвета, природа в чёрно-белых тонах, искусство в природе, аэросъёмка. Был учреждена номинация для детей под названием «Юные таланты».