Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Никольском храме Северодвинска гремел семейный фолк

Участники семейной фольклорно-этнографической студии «Ненокоцкая ключевка» и коллектива «Усолье» из Неноксы выступили в Никольском храме Северодвинска.
«Они пели народные северные песни — старинные, протяжные, которые задевали струны наших душ. На этой встрече мы познакомились с историей прихода старинного поморского села, — сообщается на странице Никольского храма в соцсети. — Руководитель "Ключевки" Александра Шумилова поведала о разрушенном в богоборческие годы древнем Климентьевском храме Неноксы. Также мы узнали, почему святой папа римский Климент был особо почитаем поморами, почему на свадьбе девушка-ненокшанка плакала-молилась именно этому святому, и еще много чего интересного».
Настоятель прихода села Ненокса священник Антоний Власов сердечно поблагодарил всех участников встречи, пожелал им Божией помощи и вдохновения в деле изучения истории родного края и возрождении северных традиций.

15 декабрь 09:08 | : Культура / Верую

Главные новости


Если завтра война... Взгляд из Архангельска
Катастрофа или неизбежность? Личные воспоминания о «Беловежском сговоре»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (203)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20