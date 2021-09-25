В Никольском храме Северодвинска гремел семейный фолк

Участники семейной фольклорно-этнографической студии «Ненокоцкая ключевка» и коллектива «Усолье» из Неноксы выступили в Никольском храме Северодвинска.
«Они пели народные северные песни — старинные, протяжные, которые задевали струны наших душ. На этой встрече мы познакомились с историей прихода старинного поморского села, — сообщается на странице Никольского храма в соцсети. — Руководитель "Ключевки" Александра Шумилова поведала о разрушенном в богоборческие годы древнем Климентьевском храме Неноксы. Также мы узнали, почему святой папа римский Климент был особо почитаем поморами, почему на свадьбе девушка-ненокшанка плакала-молилась именно этому святому, и еще много чего интересного».
Настоятель прихода села Ненокса священник Антоний Власов сердечно поблагодарил всех участников встречи, пожелал им Божией помощи и вдохновения в деле изучения истории родного края и возрождении северных традиций.