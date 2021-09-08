Птичье "кафе" в Кенозерском нацпарке как приманка для фотографов

С 10 по 27 декабря архангелогородцы и гости города могут помочь пернатым и поучаствовать в фотосоревновании на самый оригинальный снимок у птичьей кормушки.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить корм для птиц. Воробьев лучше всего кормить сырыми зёрнами и крупами, синиц и поползней можно угостить сливочным маслом, несолёным салом. Свиристели, снегири, чижи, дрозды предпочитают сухофрукты, свежие плоды и ягоды. И все эти птицы будут рады несолёным и нежареным семечкам и орешкам. Птиц нельзя кормить ржаным и белым хлебом, сдобой, пшеном, испортившейся пищей, солёным, копчёным и жареным.
Затем вам нужно выбрать одну из кормушек, указанной на специальной карте, прийти по адресу, наполнить её кормом и сделать необычное фото. Снимок нужно будет отправить в этот альбом https://vk.com/album-62796596_283551977. Победителя ждёт приз!
Ваше участие очень важно, ведь у птиц быстрый обмен веществ и корма им нужно много. Зимой птицам прокормиться сложнее — световой день короче, времени на поиски пищи меньше, а энергии тратится больше. Поэтому подкормка в "птичьих кафе" действительно помогает пернатым.