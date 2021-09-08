Как открывали Arctic Open

На четыре дня Архангельск вновь превратится в столицу арктического кино - в четверг, 9 декабря, в 18 часов состоялось открытие кинофестиваля. Более 50 короткометражных, полнометражных игровых и документальных работ на 15 площадках в шести городах Архангельской области смогут посмотреть жители и гости региона.
- Спасибо за то, что поверили в нас. Это мы говорим вам каждый год. Вы не просто зрители, не просто участники, а наши единомышленники и друзья. Наш кинофестиваль получился благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, министерства культуры региона, САФУ. Хотим, чтобы фестиваль рос, был и оставался здесь на нашей архангельской земле, - сказала директор Arctic open Тамара Статикова.
Открытие традиционно состоялось в кинотеатре «Русь». По фестивальной дорожке прошли члены жюри, режиссёры, актёры, сценаристы и продюсеры. Цвет дорожки кинофестиваля не красный, а синий, символизирующий Арктику. Да и погода сегодня показала приезжим гостям, что фестиваль Arctic open, действительно, арктический. В холод тёплыми аплодисментами зрители согревали гостей под сказ ведущего, стилизованный под сказку Писахова. Председатель жюри игрового кино Алёна Шумакова по традиции арктического фестиваля разбила замороженную ленту Arctic open, тем самым официально открыв фестиваль.
- Сегодня в Архангельске в пятый раз стартует кинофестиваль Arctic open. Это событие ждут все: и зрители, и кинематографисты. Впереди три фестивальных дня с конкурсными и внеконкурсными показами на 15 площадках в шести муниципальных образованиях региона. Arctic open – узнаваем, Arctic open – интересен, его знают далеко за пределами нашего региона, - сказал в приветственном слове заместитель министра культуры региона Владимир Анисимов.
Кинофестиваль Arctic open открылся внеконкурсным фильмом «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Кинотавр в этом году принес работе несколько наград – Гран при фестиваля и приз за лучшую женскую роль, который получила Ольга Бодрова – дочь Сергея Бодрова мл.
Перед показом фильма на церемонии открытия наградили финалистов сразу двух питчингов, которые проходили перед кинофестивалем: Северо-западный для дебютантов и III Арктический питчинг научно-популярных и документальных фильмов. Председатель отделения союза кинематографистов Архангельской области Анатолий Конычев и генеральный директор ООО «Мувистарт» Дмитрий Якунин объявили победителей питчинга. Приз от правительства региона на сумму 150 тысяч рублей получил Спартак Резицкий за идею фильма о Владимире Резицком «Душа обязана трудиться». Главный приз III Арктического питчинга научно-популярных и документальных фильмов получил проект «Маяки Поморья», его авторы Роман Шакиров и Алина Каргополова. Проект получает финансирование в размере 300 тысяч рублей на реализацию идеи от Архангельского тралового флота. Приз от отеля-парка «Голубино» достается режиссёру Алексею Головкову за идею фильма «Luca – код жизни».
Зрителей ждут ещё три дня, во время которых можно погрузиться в фестивальную атмосферу, поговорить с создателями фильмов, посмотреть умное авторское кино. Посещение кинопоказов удалось сделать бесплатным, благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. При посещении кинотеатров соблюдаются все существующие ограничения (Qr- код и ПЦР-тесты).