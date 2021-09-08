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Потеря поморской культуры. Скончался художник-авангардист Александр Кожин

Мастеру кисти, одному из самых самобытных художников Русского Севера было 72 года.

Александр Федосеевич Кожин родился 31.05.1949 г. в Архангельске. В 1968 г. окончил в Ленинграде СХШ. В 1969 г. знакомится с Владимиром Стерлиговым, учеником самого Казимира Малевича, занимается под его руководством и далее в своем творчестве следует традициям русского авангарда.

С 1974 г. участник выставок (квартирных с 1970 г.). 1974 г. - окончил живописный факультет Института живописи, скульптуры, архитектуры имени И.Е. Репина в Ленинграде. Преподавал в кружке рисования и в художественной школе. Всю жизнь прожил в Архангельске.

Его работы хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, музея нонконформистского искусства, берлинской Nationalgalerie, в архангельском музее ИЗО, а также в частных коллекциях России, Англии, Германии, Бразилии, Италии, Франции, Израиля и Австрии.

Редакция выражает искреннее соболезнование родным и близким.

 

09 декабрь 16:19 | : Культура

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