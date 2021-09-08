Россия услышала "Женский голос Арктики". Архангельску места не нашлось

Сразу в двух регионах страны – Санкт-Петербурге и республике Саха (Якутия) состоялся торжественный финал медиа-конкурса «Женский голос Арктики». Участницы, организаторы и члены жюри общались друг с другом при помощи телемоста, организованного между Российским этнографическим музеем Санкт-Петербурга и Музеем музыки и фольклора народов Саха (Якутии) в Якутске.
Организаторы конкурса получили более 100 заявок из восьми регионов РФ – Чукотского автономного округа, Хабаровского края, Красноярского края, Республики Бурятия, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республика Саха (Якутия) и Санкт-Петербурга. В полуфинал вышли 30 участниц, чьи эссе-авторские презентации и короткие видео с рассказом о себе, прошли предварительный отбор. В их числе - школьные учителя, преподаватели языков малочисленных народов Крайнего Севера, студентки и работники музеев, библиотекари, руководители детских творческих кружков, певицы и музыканты, индивидуальные предприниматели. В финал прошли восемь участниц. Победителей отбирало международное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и работники музеев, исследователи Севера, мастера искусств, педагоги и кинематографисты из России, Финляндии и Кореи.
«Очень приятно осознавать, что нам выпала такая возможность – быть свидетелями раскрытия талантов таких неординарных молодых представительниц народов Севера, – рассказывает председатель жюри Андрей Головнев. – Мне кажется, что именно в Арктике, на Севере очень ярко проявляется индивидуальность людей. Ведь нигде, как в сложных, непростых климатических условиях, нет такой радости и счастья, умения ценить жизнь, как там. Все участницы конкурса очаровательны – каждая является вдохновительницей, хранительницей традиций народов Севера. И это очень ценно».
Победительницами конкурса «Женский голос Арктики» стали:
Но конечно, одним из самых главных плодов конкурса станут съемки одноименной документальной ленты «Женский голос Арктики», в основу которой ляжет реальный жизненный опыт представительниц прекрасной половины человечества. Съемки фильма начнутся уже в марте следующего года, а пройдут на территории Республики Саха (Якутия) и в Санкт-Петербурге.
Все финалистки также будут приглашены в музеи Кунсткамера, Российский Этнографический музей, Музей музыки и фольклора народов Якутии, Исторический парк «Моя история» и театр коренных и малочисленных народов Севера.
Церемонию награждения посмотрели более 200 тысяч человек на ресурсах самого конкурса и на портале «Культура.РФ».
В составе международного жюри — известные исследователи Севера, мастера искусств, педагоги:
Андрей Головнев - председатель жюри конкурса, директор Кунсткамеры (МАЭ РАН), член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук, президент Российского фестиваля антропологических фильмов, автор и режиссер этнографических фильмов («Дорога Татвы», «Путь к святилищу», «Пегтымель», «Остров Жохова», «Почтовая лошадь» и др.).
Юрий Кравцов - заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.
Мария Корнилова - директор Музея музыки и фольклора народов Якутии, координатор проектов при поддержке Фонда президентских грантов «Мициха не боится самолетов», «Динозавры вечной мерзлоты-2020».
Любовь Никитина - заслуженный работник культуры РФ, создатель, художественный руководитель, главный режиссер, хореограф Театра коренных народов Севера «Гулун».
Владислав Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), кандидат культурологии, автор стихов, пьес, книг.
Но Тэ Чол - главный дирижер «Концертного оркестра Сеула», художественный руководитель и главный дирижер оркестра «Пьонг-Тэк филармония», профессор Университета Пьонг-Тэк.
Софья Унру - заместитель ректора РГПУ им. А.И. Герцена по работе с регионами, кандидат культурологии, доцент кафедры этнокультурологии, специалист по фольклору и традиционным верованиям народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Нина Кочеляева - директор «Нового института культурологии» в Москве, ведущий научный сотрудник НИИ Киноискусства ВГИК, преподаватель Академии театрального и кинематографического искусства Н.С. Михалкова, продюсер документальных фильмов «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» (2018), «Музеология со вкусом моря» (2020), «Kirill Razlogov 75’ Birthday Party» (2021).
Ирина Коренец - начальник Отдела межрегионального и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Красноярского края, координатор по внедрению эффективных моделей и технологий управления в отрасли культуры, обеспечивающих партнерство в целях интеграции Красноярского края в единое культурное пространство.
Ольга Подшувейт - заведующий отделом экскурсионного обслуживания и приема посетителей Российского этнографического музея. Руководитель проекта «Изучение, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Арктики» АНО «Центр «Арктические инициативы».
Леена Кильпелайнен - режиссер, оператор, киносценарист, член администрации гильдии документалистов Финляндии. Оператор кинокартин «Дети большого медведя» (1993), «На краю» (2002). Автор и режиссер экспериментальных киноработ «Ноль» (2002), «Метро» (2003) и других. Режиссер документальных фильмов «Голос Сокурова» (2013), «Майя Изола» (в работе).
Мерья Ритола - кинопродюсер-документалист в студии Greenlit Productions Эсси Хауккамаа, участник 44 проектов, в том числе «Железное небо», «Нефритовый воин», «Мужская работа». Работала над фильмами «Швея» Вилле Сухонена (премия Юсси за лучший документальный фильм, 2016 г.), «Нанесение помады на свинью» Йохана Карренто, «Голос Сокурова» Лины Килпеляйнен, «Апейрон» Марии Руоцалы.
Кирсикка Паакконен - член Лапландской Кинокомиссии (Финляндия). Изучала аудиовизуальную медиакультуру в Университете Лапландии, окончила HDK-Valand в Гетеборге с дипломом МИД в области кино летом 2021 года. Режиссерский дебют — фильм «Когда деревья Милл-Хилл говорили со мной» на Международном кинофестивале в Хеугесунне (Норвегия, 2021).
Альбина Дегтярева - заслуженная артистка РС(Я), лауреат государственной премии «Душа России», виртуоз-хомусистмира, основатель и руководитель этно-группы «Айархаан».
Медиа-проект и медиа-конкурс «Женский голос Арктики» реализуют киностудия «Увидеть море» (продюсер Мила Кудряшова - при поддержке Президентского фонда культурных инициатив), Фонд развития культуры Республики Якутия (Саха) (при поддержке Российского фонда культуры), НВК «Саха» (Якутия), Музей музыки и фольклора народов Якутии (Саха) и киностудия «Ленфильм».