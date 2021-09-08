Arctic Open: кино для ВСЕХ зрителей

В Архангельской области с 9 по 12 декабря 2021 проходит V Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN, в рамках кинофестиваля в субботу, 11 декабря, в Интеллектуальном центре Научной библиотеке САФУ с 13 часов начнёт работу социальная площадка «Arctic open без барьеров». Для слабовидящих и слабослышащих гостей Arctic open будет организован показ фильмов с тифло- и сурдопереводом.
Первым покажут художественный короткометражный фильм под названием «ТВОЕ ВРЕМЯ» 6+ режиссеров Клаудио Жордао, Дэвида Ребордао (Португалия). Короткометражный фильм входит в номинацию «Arctic open – детям» и подходит для семейного просмотра.
Второй художественный фильм «АВАКО» 12+ режиссера Ксении Пчелинцевой (Россия) предназначен для старшего школьного возраста. И представит его сам режиссер.
Третий фильм «КАК ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕДЯ» 6+ режиссера Владимира Марина (Россия) будет интересен для зрителя любого возраста. После просмотра состоится творческая встреча с режиссёром.
Для слабовидящих людей тифлокомментатор Евгения Борисова подготовила словесные описания трёх этих киноработ. Гости кинофестиваля с проблемами зрения наденут наушники и будут с помощью голоса Евгении понимать, что происходит на экране.
«В этом году на социальной площадке фестиваля представлено три совершенно очаровательных картины. Все три фильма будто специально подобраны под разный возраст, зрители проходят три стадии роста вместе с просмотром. Первый фильм "ТВОЕ ВРЕМЯ" - добрая сказка, полная красоты и легкости. Второй - "АВАКО" - наполнен подростковый бунтарством, юношеской любовью и первым разочарованием. "КАК ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕДЯ" - грустная, местами суровая, но вдохновляющая история об отважных людях, спасающих белых медведей на Чукотке. В плане работы все три фильма очень разные. Первый фильм, казалось бы, обещал быть самым легким, но именно он почти не содержит слов, а значит, тифлокомментатор должен взять на себя ответственность главного повествователя для особого зрителя. Здесь нужно соблюсти особый темп речи, подобрать максимально выразительные слова, то есть, другими словами, написать целый рассказ. В "АВАКО" нужно выдержать эту неформальную атмосферу, при этом не сильно утомить сленгом публику, далекую от происходящего на экране. Третий фильм требует больших затрат на поиск правильных географических названий и прочих терминов. Надеюсь, мне удастся как можно полнее и правильнее передать все краски фильмов», - рассказала Евгения Борисова.
Инклюзивный показ фильмов проходит в рамках кинофестиваля в третий раз. Одна из целей Arctic open – кино без барьеров
«Участие людей с ограниченными возможностями здоровья в показах на социальной площадке в рамках кинофестиваля Arctic open необходимо наравне с другими жителями города, которые не имеют ограничений в доступности. Ощущение полноты жизни достигается при равных возможностях», - рассказала Надежда Слепцова, председатель РООРДИ «Благодея», куратор социальной площадки.