"Африка" и другие. Arctic Open не забыл о детях

Дирекция ARCTIC OPEN собрала специальную программу для семейного похода в кино: восемь фильмов для детей и подростков из России, Португалии, Норвегии, Турции и Канады. С 9-12 декабря на экранах развернутся живые истории, затрагивающие злободневные вопросы — буллинг, поиск себя, взросление, отношение к людям с особенностями, социальное неравенство, экология. Это фильмы, точно дадут почву для семейного обсуждения и покажут, насколько остро дети воспринимают современный мир и как упорно ищут сказку в каждом дне.
В программу ARCTIC OPEN - ДЕТЯМ вошла дебютная режиссерская работа Антона Богданова, известного российскому зрителю по роли Антохи в сериале «Реальные пацаны» и ролям в киноальманахе «Ёлки». При этом актер активно занимается благотворительностью, он даже ездил в штаб-квартиру ООН для обсуждения развития детской инклюзии и проблем в подростковой среде, где впервые продемонстрировал короткометражный фильм «Нормальный только я» (12+), который в 2021 году перерос в полный метр. В фильме наряду со звёздами (Константин Хабенский, Максим Виторган и другие) снимаются дети с ограниченными возможностями. По сюжету в одном детском лагере разразилась нешуточная война между отрядом детей-инвалидов и внезапно нагрянувшими хулиганами. И примирить их способно лишь одно — спасение детского лагеря от сноса, который задумали местный директор и мэр с целью наживы. И кто же здесь окажется самый «нормальный», кому больше подходит эта характеристика узнают зрители на бесплатных показах в кинотеатре «Мираж» (ТРК «Европарк») 10 декабря в 13.10 и 12 декабря в 14:00. Также 10 декабря после просмотра фильма у зрителей будет возможность пообщаться не только с режиссёром фильма, но и с актером Максимом Виторганом, который специально приедет на фестиваль в Архангельск.
Вошёл в фестивальную программу для детей и фильм, который затрагивает тему Великой Отечественной войны. Как рассказывать детям о войне, не травмируя их психику? Этот вопрос часто задают родители педагогам и психологам, и очень часто ответ такой: через произведение искусства.
Режиссёр фильма «Африка» (6+) Дарья Биневская уверяет, что ее фильм можно показывать даже самым маленьким, потому что в нем зритель не найдет насилия и эпичных военных действий, а вольётся в серьезную и трогательную историю о жизни детей во время Второй Мировой Войны, историю о мужестве, о преданности, о первом серьезном выборе, о вере в человечность, о голоде, о любви, и о раннем взрослении.
«Это фильм-притча или, как я сформулировала для себя, «социальная сказка» — проект в основе которого лежит социальная, драматичная история, но при этом это фильм с обязательным счастливым финалом. В фильме нет жестоких сцен, насилия, боевых действий, поэтому он подходит любой возрастной категории. Перед нашей командой Кинокомпании «Коннект-фильм» и передо мной, как режиссером и сценаристом, стояла задача снять исторический фильм, где действие происходит во времена Блокады Ленинграда, но при этом сделать его доступным для просмотра с самого юного возраста. И мне кажется, нам это удалось. Однажды я была свидетелем того, как смотрят фильм самые маленькие и самые благодарные зрители – первоклассники. Они моментально включаются в судьбу главных героев - овчарки Африки и Егорки, сопереживают, вскакивают с мест, закрывают глаза, пытаются подсказывать или помогать героям преодолеть трудности. Я верю, что этот фильм надолго останется в их памяти, ведь помимо информации и знаний, фильм учит сопереживанию, принятию, состраданию, человечности, мужеству и способности всегда, чтобы ни случилось, верить в чудо» — анонсирует фильм режиссёр фильма Дарья Биневская. Показы фильма «Африка» (6+) пройдут 9,10,11,12 декабря в кинотеатре «Мираж» (ТРРК Европарк) и кинотеатре «Дружба» в Новодвинске.
Также в детской программе можно найти и анимационный фильм (премьерный показ в России) - это картина с трудным названием «Ангакусаджауджук: Ученик шамана» (6+). В нем любимый для детского кино прием - путешествие в новые миры, обернется встречей с призрачными скелетами, гигантским волком, поедающим напуганных посетителей, и кошмарным шаманом, раскрывающим обстоятельства, приведшие к греховным действиям. Фильм снял канадский режиссёр Захариас Кунук представитель коренного населения самой крупной канадской территории Нунавут, обладатель «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля 2001 года за лучший дебютный полнометражный фильм. Еще один фильм «Привет Африка» (12+) из Турции покажет как приключение, иногда даже воображаемое, меняет людей и их отношение к миру и природе. Из Португалии в Архангельск привезут короткометражный фильм-сказку «Твое время» (6+), из Норвегии документальную короткометражную ленту о победах и поражениях мальчика Чарли с синдромом Аспергера «Серфер Чарли», фильм Ксении Пчелинцевой «Авако» (12+) расскажет непростую историю влюбленности девочки-подростка в панка, а короткометражка «Мой Брат Артём» о мальчике, затравленном одноклассниками и властной матерью.
В жюри программы «ARCTIC OPEN-ДЕТЯМ» актриса, режиссёр, продюсер Надежда Михалкова, режиссёр Аннар Аббасов, а так же заведующая педагогической частью Архангельского театра кукол, заслуженный работник культуры РФ Марина Мельницкая. В преддверии фестиваля она поделилась, как планирует оценивать фильмы и рассказала, почему детям важно сегодня смотреть сложное проблемное кино.
«Я уверена, что с детьми и подростками обязательно нужно говорить о том, что их волнует, задевать все сложные острые, болезненные темы. Это должны делать адресованные им спектакли, книги, фильмы. И именно они должны быть поводом для разговора детей и родителей. Надеюсь, фильмы адресованные детям и подросткам, показанные на кинофестивале ARCTIC OPEN будут задевать их за живое и помогать им найти свое место в жизни», — сказала заведующая педагогической частью Архангельского театра кукол, заслуженный работник культуры, член жюри кинофестиваля ARCTIC OPEN РФ Марина Мельницкая.
Всю программу и подробное описание фильмов ориентированных на детей и юношество можно посмотреть здесь:
https://arctic-open.com/program2021/afrika/
Тут же можно получить билеты на показы. Также билеты на фильмы кинофестиваля можно получить в кассе «Мираж Синема» в ТРК «Европарк» 4 и 5 декабря с 16 до 19 часов.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.