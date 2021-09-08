Осужденные колонии в Архангельской области перевоплотились в разбойников и оленей

Осужденные колонии-поселения №3 УФСИН России по Архангельской области поставили театрализованное представление по сказке-пьесе Евгения Шварца.
Для отбывающих наказание мужчин и женщин это уже не первый опыт выхода на импровизированную сцену – до этого они представили на суд зрителей свой дебютный спектакль "Про Федота-стрельца". В этот раз решили воплотить в жизнь зимнюю сказку о добре и зле, преданности и любви - "Снежная королева". В этом году отмечается 125-летие со дня рождения ее автора Евгения Шварца.
Больше месяца самодеятельные артисты вели подготовку – адаптировали текст, разучивали роли, создавали костюмы и декорации. Озорной рассказчик взял на себя связки между действиями пьесы, но, несмотря на небольшую продолжительность выступления, здесь было все: и разбойники, и карета, и даже северный олень.
Зрители оценили представление по достоинству. Осужденные, сыгравшие роли в сказке, были награждены заслуженными аплодисментами.