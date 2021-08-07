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Архангельские поэтессы выступили на международном "КвARTирнике"

Ежемесячные субботние эфиры впервые появились в прошлом году во время самоизоляции по инициативе поэта и организатора Евгения Поплавского. За это время участниками прямых включений стали авторы из более чем 50 городов России, а также из Испании, Италии, Германии, Филиппин, Бахрейна, Белоруссии, Украины, Латвии и других стран. Круг общения постоянно расширяется, а информационную поддержку оказывает Совет молодых литераторов при Союзе писателей России.

 Дебют архангелогородцев на «КвARTирнике» состоялся в 2020 году. А 20 ноября наш регион впервые представил на суд пользователей соцсетей получасовую объединённую авторскую программу. Участие в онлайн-трансляции приняли поэтессы Надежда Шумилова и Анастасия Чебыкина из Архангельска, Екатерина Некрасова из Северодвинска.

 "Я прямиком из деревни поучаствовала в онлайн-квартирнике, почитала стихи, послушала поэтов и музыкантов. И никакая пандемия не страшна! Спасибо за чудесную атмосферу организаторам. Я наполнилась!" - написала Екатерина Некрасова на своей страничке после выступления.

 Помимо наших авторов, свои произведения на суд публики представили музыкант Алексей Ширяев из Минска, поэтесса Юлия Гуткович из Лондона, Евгений Поплавский из Краснодара, Ольга Гуляева из Красноярска, Юлия Зайцева из Ярославской области, поэтому мероприятие получилось не только всероссийским, но и международным.

Посмотреть запись эфира можно по ссылке https://vk.com/wall-194422472_2154.

 

25 ноябрь 17:00 | : Культура

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