Победитель Третьего Арктического питчинга получит 300 тысяч на съёмки фильма

8–9 декабря 2021 года в Архангельске в рамках V Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN состоится Третий Арктический питчинг проектов документальных и научно-популярных фильмов, где участники представляют идеи или сценарии будущих киноработ. С его помощью продюсеры могут разглядеть перспективные творческие проекты, а режиссёры и сценаристы – получить от партнёров кинофестиваля финансовую, организационную, техническую поддержку для съёмок картины. Победитель Арктического питчинга получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей на съёмки фильма от генерального партнёра кинофестиваля – Архангельского тралового флота.
Задачами питчинга является создание условий для реализации кинопроектов, направленных на изучение Арктической зоны России; развитие кинематографа в Арктической зоне и поддержка документального и научно-популярного кино.
К участию в питчинге приглашаются режиссеры, сценаристы, продюсеры без возрастных и профессиональных ограничений. Допускается подача не более двух заявок от одного участника.
- Впервые состоится питчинг, где работы смогут представить не только начинающие кинематографисты, но и профессионалы. У всех участников будет шанс получить финансирование, искать инвесторов. И, возможно, в Архангельске состоится ещё несколько съёмок, - рассказал Анатолий Конычев, председатель отделения Союза кинематографистов России в Архангельской области.
К рассмотрению принимаются работы в категории «Документальное кино», посвященные изучению Арктики, ее истории, научным исследованиям, жителям Арктической зоны.
Для участия в Питчинге необходимо зарегистрироваться на платформе «КиноКластер Moviestart» и заполнить анкету в разделе «Мои проекты», а также приложить режиссерскую экспликацию своего документального кинопроекта (не более 3-х страниц).
Оформленную заявку необходимо подать на Питчинг в разделе «Конкурсы». Подать заявку можно до 25 ноября 2021 года.