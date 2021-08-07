Архангельская глубинка снова увидит фильмы-конкурсанты Arctic Open

Показы фильмов V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open в 2021 году пройдут на 15 площадках в шести городах Архангельской области. Кроме Архангельска, Северодвинска и Новодвинска большое кино увидят в коношском кинозале «Премьер» и «Североонежском социально-досуговом центре». Новой площадкой Arctic open в этом году стал кинотеатр «Заря» в Няндоме – там зрителям покажут фестивальный фильм «Ыт». Они увидят его самыми первыми - 8 декабря в 15 часов.
Фильм «Ыт» 16+ представит актёр из Якутии Анатолий Стручков. Зрители Arctic open уже знакомы с ним – в прошлом году в Архангельске Анатолий представлял на кинофестивале «хит» 2020 года – мистическую драму о якутской колдунье «Пугало».
В киноработе этого года режиссёров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева «Ыт» рассказывается семь деревенских историй о добрых и злых соседях. Маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу. Деревенский глава узнает, что молодой парень привез невесту в дом, но знакомство с родственниками обернулось опасным конфликтом, и только он может не довести дело до трагедии. Глава молодой семьи продает дом родственницы и случайно теряет деньги, из-за чего у него начинают портиться отношения с женой. Смогут ли они сохранить семью? Всем героям предстоит сделать нелегкий выбор.
Фильм уже получил Специальную награду жюри на Варшавском кинофестивале. Сейчас киноработа участвует в конкурсной программе Arctic open в номинации полнометражный игровой фильм.
После Няндомы актёр Анатолий Стручков отправится в Коношу, где в «Коношском Доме культуры и досуга», в кинозале «Премьер» он встретится со зрителями 9 декабря в 18 часов. Зрители уже знакомы с фестивальными киноработами - в 2019 году в Коноше показывали фильм «Керосин» режиссёра Юсупа Разыкова. В коношском кинозале «Премьер» начал работу киноклуб. Для того, чтобы встречи в кинообъединении проходили на высоком профессиональном уровне, специалист Дома культуры отправится в Архангельск, где в рамках кинофестиваля Arctic open состоится учёба для киномодераторов. Зарегистрироваться на участие можно по ссылке до 5 декабря https://docs.google.com/forms/d/1-PGbf8YKvB3NYnnn2TtcJlvxe1yBI-PHBSWNyoUcqMc/viewform?edit_requested=true
Образовательная программа – бесплатная, проживание и питание иногородним участникам оплачивают организаторы.
Режиссёр Григорий Коломийцев представит свой фильм «Чупакабра» 12+ в Североонежском социально-досуговом центре. На киносмотр приглашают всех желающих. Фильм «Чупакабра» - драма о трудном детстве.
Кинокартина рассказывает о девятилетнем Андрее, который живет на берегу моря и никак не находит общий язык с матерью и окружающими. Однажды в шторм на берегу моря мальчик находит мертвую собаку и принимает ее за мифическое животное - Чупакабру. Андрей решает, что она обладает волшебной силой, которая спасет его, излечит мать от бед и поможет им воссоединиться.
Фильм удостоен «Особого упоминания» на кинофестивале в Висбадене (goEast).
Режиссёр Григорий Коломийцев окончил ВГИК им. С.Герасимова (мастерская А.Котта, В.Котта, В.А.Фенченко) в 2017 году. Участник и призер более 80 кинофестивалей. «Чупакабра» – полнометражный дебют режиссера.
На следующий день участники окажутся в Архангельске, где вольются в насыщенную программу кинопоказов в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Сам кинофестиваль пройдёт с 9 по 12 декабря.