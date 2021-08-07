V межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера» пройдет в Архангельске

157 участников приедут в столицу Поморья показать традиционные северные наряды и костюмы из авторских коллекций. Это художники-дизайнеры, модельеры, творческие студии, фольклорно-этнографические коллективы и театры мод из 5 регионов России.
Межрегиональный фестиваль «Костюм русского Севера» пройдет в Архангельске с 20 по 22 ноября. В эти дни в Доме народного творчества состоятся конференция, выставка, творческие мастерские, конкурсные дефиле и в завершение - гала – концерт в областном театре драмы им. М.В. Ломоносова.
Фестиваль проходит при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, Министерства культуры Архангельской области. Организаторы: Дом народного творчества Архангельской области и Модельное агентство «Николaй Терюхин».
«Костюм Русского Севера» ведет свою историю с 2008 года. Целью проекта является одновременно как сохранение традиционного северного костюма и старинных технологий, так и воссоздание национальных образов на новом уровне.
Участники творческих коллективов учреждений культуры и образования из Санкт-Петербурга, Республики Коми, Ленинградской, Московской, Архангельской областей представят свои коллекции в четырех номинациях: традиционный, сценический, современный авторский костюм и аксессуары костюма.
Жюри ждут авторские работы, которые будут демонстрироваться на конкурсе впервые.
Возглавит комиссию Марина Алексеевна Блюмин, заведующая сектором новых поступлений «Государственного Эрмитажа», кандидат искусствоведения, член Союза Художников России (г. Санкт – Петербург).
Сопредседатель жюри - Калашникова Наталья Моисеевна, заведующая отделом Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический музей», доктор культурологии, профессор, Член Союза художников России, заслуженный деятель науки РФ.
В составе жюри Калашникова Ольга Владимировна, доцент кафедры дизайна костюма Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, руководитель направления Менеджмент официального представительства парижского института Mod’Art St.Petersburg, кандидат искусствоведения, член Союза художников России, Людмила Фёдоровна Кислуха, старший научный сотрудник, ГБУК Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера, эксперт по культурным ценностям и Николай Борисович Терюхин, художественный руководитель проекта, модельер, главный художник театрального костюма Государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственный академический Северный русский народный хор».
Им предстоит оценить уровень владения традиционными техниками рукоделия: ткачеством, вышивкой, использованием орнаментов, а также индивидуальность, соответствие коллекции современным тенденциям моды и в целом эстетическую подачу работ на подиуме.
Торжественное открытие фестиваля и начало конкурсных показов 21 ноября в 15 часов в актовом зале Дома народного творчества. В связи с ограничениями, конкурсный показ пройдёт без участия зрителя.
Традиционный костюм Архангельской губернии зрители увидят в коллекции «Ситцевое разноцветье или Гудбай, Америка» фольклорно-этнографического клуба «Василиса» города Пушкин, Санкт-Петербург. Две коллекции в этой номинации представит фольклорно – этнографический коллектив «Новиця» музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
15 коллективов из Котласа, Вельска, Новодвинска, Плесецка, Архангельска, Сыктывкара, Москвы, Санкт-Петербурга продемонстрируют свое творчество в номинации «Сценический костюм».
Участники покажут новые коллекции с говорящими названиями: «Морожены сказы.New look», «Сударушка», «Пташка», «Белые ночи», «Дар века», «Котласская барабушка», «Успенская ярмарка» и другие.
Пояса, головные уборы, душегрейки, вязаные шали, сумки, шейные украшения будут демонстрироваться в номинации «Аксессуары».
Красочным обещает быть дефиле в номинации «Современный авторский костюм». На суд жюри и зрителей будет представлена 21 коллекция. Это работы, как отдельных модельеров, так и театров мод, модельных студий домов культуры, творческих центров, гимназий и школ. Среди них уже известные: образцовый художественный коллектив «Театр костюма «Каприз» Дома детского и юношеского творчества г. Архангельск, театр детской Моды Ольги Стахеевой из Северодвинска, театр мод Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Республики Коми, новодвинский театр моды «Эксклюзив».
Также в конкурсе авторской одежды свои работы покажут модельеры из Архангельска и районов области: Анна Злотко, Ирина Титова, Антонина Попова, Наталья Зотова, Валентина Лаврентьева.
За конкурсным дефиле-показом V фестиваля «Костюм Русского Севера» можно следить онлайн.
Прямая трансляция начнется 21 ноября в 15 часов в социальных сетях группы Дома народного творчества ВКонтакте.
В рамках фестиваля запланирована деловая программа - конференция «Хороша одежда в клетку и в полоску – хороша. Традиционный костюм как элемент исторического наследия в современной культуре», творческие мастерские по различным видам декоративно – прикладного творчества, выставка аксессуаров - участников номинации «Аксессуары костюма».
22 ноября в 18:00 в областном театре драмы им. М. В. Ломоносова состоится гала-концерт участников и гостей V межрегионального фестиваля «Костюм Русского Севера», а также торжественное закрытие Межрегионального фестиваля национальных культур «Гармоничная Россия». Специальным гостем фестиваля станет гармонист-виртуоз, обладатель многочисленных премий - Святослав Шершуков.
По вопросам приобретения пригласительных на гала -концерт обращаться по телефону: 21-40-43, 21-40-42, Дом народного творчества Архангельской области.