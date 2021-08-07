Музей Антониево-Сийского монастыря начнет работать с лета 2022 года

В Антониево-Сийской обители продолжают работать над созданием музея, который должен был открыться в конце 2020 года.
«Мы столкнулись с рядом сложностей, — рассказал руководитель монастырского церковно-археологического кабинета Александр Карушев. — Часть музея должна была расположиться на первом этаже храма-колокольни. Здание сырое, по стенам грибок, плесень. В 60-80 годы прошлого века это помещение использовалось вместо холодильника для хранения продуктов для детского пионерского лагеря, который находился в то время на территории монастыря. Когда установили систему климат-контроля и терморегуляции, здание надо было просушить. Для борьбы с плесенью и грибком на стенах пришлось их покрывать специальными составами. Ушло на это много времени».
Александр Карушев отметил, что первоначально в план были включены экспозиции двух выставок: «Великие князья и русские цари в истории Антониево-Сийского монастыря» и «Хозяйственная деятельности обители в XIX— начале ХХ веков».
«Вторая выставка стала буксовать, помещение очень маленькое, экспонаты довольно объемные, поэтому решили вторую выставку посвятить истории создания храма-колокольни, — продолжил специалист. — Столкнулись с многими организационными вопросами: пришлось заказывать мебель, портреты царей, муляжи старинных книг. На всё нужны средства. А в первой половине 2020 года из-за пандемии коронавируса в монастыре практически не было денег. Поэтому зачастую приходилось корректировать планы».
Сейчас, по словам Александра Карушева, почти закончено создание экспозиции, посвященной истории храма-колокольни, и проведена реконструкция кельи монаха-книжника XVII — начала XVIII веков. Многое сделано в галерее, где расположилась выставка, посвященная русским царям.
«Даже в незаконченном виде мы уже водим экскурсии по музею, — отметил Александр Юрьевич. — Я всегда боюсь называть точные даты открытия. Возможно, к лету 2022 года постараемся порадовать паломников окончательным завершением работ».
(по материалам Архангельской епархии)