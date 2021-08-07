Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Музей Антониево-Сийского монастыря начнет работать с лета 2022 года

В Антониево-Сийской обители продолжают работать над созданием музея, который должен был открыться в конце 2020 года.

«Мы столкнулись с рядом сложностей, — рассказал руководитель монастырского церковно-археологического кабинета Александр Карушев. — Часть музея должна была расположиться на первом этаже храма-колокольни. Здание сырое, по стенам грибок, плесень. В 60-80 годы прошлого века это помещение использовалось вместо холодильника для хранения продуктов для детского пионерского лагеря, который находился в то время на территории монастыря. Когда установили систему климат-контроля и терморегуляции, здание надо было просушить. Для борьбы с плесенью и грибком на стенах пришлось их покрывать специальными составами. Ушло на это много времени».

Александр Карушев отметил, что первоначально в план были включены экспозиции двух выставок: «Великие князья и русские цари в истории Антониево-Сийского монастыря» и «Хозяйственная деятельности обители в XIX— начале ХХ веков».

«Вторая выставка стала буксовать, помещение очень маленькое, экспонаты довольно объемные, поэтому решили вторую выставку посвятить истории создания храма-колокольни, — продолжил специалист. — Столкнулись с многими организационными вопросами: пришлось заказывать мебель, портреты царей, муляжи старинных книг. На всё нужны средства. А в первой половине 2020 года из-за пандемии коронавируса в монастыре практически не было денег. Поэтому зачастую приходилось корректировать планы».

Сейчас, по словам Александра Карушева, почти закончено создание экспозиции, посвященной истории храма-колокольни, и проведена реконструкция кельи монаха-книжника XVII — начала XVIII веков. Многое сделано в галерее, где расположилась выставка, посвященная русским царям.

«Даже в незаконченном виде мы уже водим экскурсии по музею, — отметил Александр Юрьевич. — Я всегда боюсь называть точные даты открытия. Возможно, к лету 2022 года постараемся порадовать паломников окончательным завершением работ».

(по материалам Архангельской епархии)

13 ноябрь 09:09 | : Культура / Верую

Главные новости


Женщина твоего кошмара в «Медее» Александра Зельдовича
От лося до Ленина, или Красные лицемеры

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (150)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20