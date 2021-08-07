Кино с пользой. В Архангельске пройдёт семинар «Искусство киномодератора»

Образовательная программа V Международного кинофестиваля стран Арктики АRCTIC OPEN продолжится 8-10 декабря семинаром-практикумом «Искусство киномодератора» для организаторов киноклубов. Обучающая программа рассчитана как на энтузиастов, так и на профессионалов. К участию в семинаре приглашаются руководители кинообъединений, специалисты учреждений культуры, молодёжных, досуговых центров. Территориально состав участников не ограничивается Архангельской областью. Приглашаются киномодераторы из разных городов Северо-Запада России. Впервые в обучающей программе кинофестиваля пройдёт и смотр-конкурс для уже работающих руководителей киноклубов с практикой ведения дискуссии на площадках ARCTIC OPEN.
Киномодератор в клубе – это не просто человек, поддерживающий беседу, а профессионал, обладающий знаниями о том, как правильно вести разговор, как «разговорить» участников, чтобы получилась полезная для всех дискуссия даже при наличии противоположных мнений.
Цель мастеринга - научить руководителей региональных российских киноклубов планировать, организовывать и проводить качественные кинопоказы, сопровождаемые публичными дискуссиями. Обучение также предусматривает обмен опытом между участниками и изучение успешных практик киноклубной работы в современных российских условиях. На семинар в Архангельск приедут руководители успешных киноклубов из Перми, Ярославля и Нижнего Тагила.
Третий год подряд спикером семинара для организаторов киноклубов в образовательной программе кинофестиваля ARCTIC OPEN является продюсер неигрового кино, член Гильдии неигрового кино и телевидения Виктор Скубей.
- На семинар мы приглашаем всех желающих – кто только задумывается над организацией киноклуба и тех, кто уже ведёт такую деятельность. Каждый на семинаре найдет что-то своё. Наша задача – «заразить» желанием создавать киноклубы больше людей. Новички познакомятся, увидят, что эта деятельность реальна, узнают удачные примеры, - сообщил Виктор Борисович.
По словам Виктора Скубея, перспективным направлением развития киноклубов успешно занимаются в Перми. В Пермском крае проходит большой проект по организации 300 социальных кинозалов, 100 из которых уже работают. В Перми также действует Школа киномодераторов, а в правительстве региона введена должность «руководитель киноклубов».
Подробно об этом на семинаре расскажет Сергей Полищук, руководитель отдела медиаобразования «Пермской синематеки», программный директор и модератор международного фестиваля научно-популярного кино Future.doc. (г. Пермь), педагог и психолог.
На семинаре расскажут о том, как создать киноклуб, что надо знать об авторских правах и прокатных удостоверениях, где брать фильмы для показа, как обсуждать кино и вести дискуссию со зрителем.
Также спикерами на семинаре выступят: Наталья Другакова, куратор проекта показов авторского неигрового кино «ДОКер» в Ярославле; Виталий Скорев, методист по составлению кинопрограмм к/т "Красногвардеец" Нижний Тагил, ведущий киноклубов "Кинокритика", "Зеркало души", "Киноакадемия". Член Гильдии неигрового кино и телевидения.
После теоретической части организаторы киноклубов из Архангельской области примут участие в первом конкурсе на лучшего киномодератора региона. Лучшие будут отмечены призами. Практическая часть и смотр-конкурс пройдёт на площадках ARCTIC OPEN при поддержке опытных модераторов и руководителей киноклубов Ярославля, Нижнего Тагила, Перми.
Количество мест для участия в семинаре - практикуме ограничено. Участие бесплатное. Организаторы обеспечивают проживание и питание. Участники семинара получают аккредитацию на все события международного кинофестиваля Arctic open.
Прием заявок до 5 декабря 2021 года.
Регистрация по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1-PGbf8YKvB3NYnnn2TtcJlvxe1yBI-PHBSWNyoUcqMc/edit
Время проведения: 8 - 10 декабря 2021 года.
Место проведения: "Точка кипения САФУ" - центр коллективной работы. Набережная Северной Двины, д. 54-1, 4 этаж
Конечной целью обучающего проекта ARCTIC OPEN является создание стабильных, полноценно функционирующих киноклубных объединений на территории Архангельской области.