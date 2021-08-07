Икона заключенного котласской колонии признана лучшей в Поморье

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых «Не числом, а смирением».
В 2021 году в рамках Всероссийского смотра прошел конкурс православной иконописи осужденных «Канон». Его темой было объявлено "К 350-летию Петра I: секулярный мир и религиозность". Осужденные создавали свои работы в трех номинациях: храмовая, аналойная и домашняя икона.
На региональный этап поступили заявки из всех исправительных учреждений области. Жюри оценивало соответствие заявленной теме, канонам и исполнение. По итогам лучшей была признана работа осужденного Сергея С., отбывающиего наказание в исправительной колонии №4 (г. Котлас). Он изготовил икону святителя Митрофана Воронежского в технике резьбы по дереву. Этот образ был выбран неслучайно - епископ оказывал поддержку Петру I, который организовал в Воронеже корабельную верфь для строительства флота, участвовавшего в походе на Азов в 1696 году. В своих проповедях он поддерживал это начинание царя как правящий архиерей, содействовал строительству кораблей и жертвовал крупные суммы на судостроение.
Икона будет направлена в Москву на следующий этап конкурса. Напомним, что данный смотр проводится ежегодно, организует его Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Синодальным отделом Русской Православной Церкви по тюремному служению, Общественным советом при ФСИН России и Попечительским советом УИС.