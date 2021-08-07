Архангельск услышит женский голос Арктики

Мультимедийный конкурс «Женский голос Арктики» продлевает прием заявок до 15 ноября.
В конкурсе могут принять участие женщины в возрасте от 18 до 40 лет - представительницы северных этносов и коренных народов российского севера: якутки, эвенки, чукчанки, юкагирки, долганки и другие арктические этносы.
Цель проекта - привлечь внимание к важнейшим проблемам, волнующим женщин Севера, и способствовать сохранению и развитию национальной культуры при помощи медиатехнологий. Поэтому участниц конкурса должны объединять активная жизненная позиция и стремление держаться своих корней.
Руководитель проекта «Женский голос Арктики» Мила Кудряшова отметила, что именно женщины всегда выступали хранительницами не только очага, но и национальных обычаев, легенд, преданий, ремесел и навыков, и именно сейчас как никогда актуально их высказывания от первого лица. «Мы ищем возможность услышать голос прекрасных представительниц: что их волнует, что интересует, как они сохраняют традиции, потому что именно традициями живет Арктика. И мы хотим этот голос услышать, чтобы это не было представлением режиссера, людей-профессионалов, чтобы это было личное мнение, личный голос», - отметила она.
Проект предоставляет участницам уникальную возможность рассказать о волнующих их вопросах на всю страну.
«До 15 ноября мы очень ждем заявок от наших будущих героинь – представительниц коренных и малочисленных народов Арктики, поскольку в фокусе нашего проекта именно арктические зоны, земля неизведанная, холодная, богатая своими традициями», - добавила Мила Кудряшова.
По материалам конкурса международное жюри, в состав которого вошли известные исследователи Севера, кинематографисты, мастера искусств, педагоги из России, Южной Кореи и Финляндии, осуществит выбор 30 участниц, которые войдут в «длинный список» проекта. Из него выберут участниц «короткого списка», у которых появится возможность стать героинями документального кино «Женский голос Арктики» и принять участие в съемках на территории республики Саха (Якутия) и в Санкт-Петербурге. Жюри выберет трёх победительниц в ходе очного кастинга, народную победительницу определит голосование, которое будет проводиться в социальных сетях проекта.
Прием заявок для участия будет осуществляться до 15 ноября 2021 года. Подробная информация о проекте и условиях конкурса размещена на официальном портале проекта https://femarctic.ru
Подробности:
Для участия необходимо подготовить конкурсную заявку:
Рассказ о себе в форме видео-эссе на тему: «Почему именно я должна принять участие в этом проекте?».
Среди основных сюжетов:
Хронометраж видео – не более 3 минут.
Образ успешных, реализовавших свой творческий потенциал девушек, работающих на благо своих близких, соплеменников и страны, станет вдохновляющим примером для тех, кто у себя дома, в своём регионе, наследует традиции и сталкивается со схожими проблемами.
Для отправки заявки на конкурс необходимо заполнить Google-форму, перейдя по ссылке: https://forms.gle/poLC6ZEcRa5vaEKC8.
Вся информация о проекте и условиях конкурса – на официальном портале проекта https://femarctic.ru
Конкурс пройдет в два этапа. Основной принцип выбора участниц конкурса – уникальность их судеб и яркость жизненного вектора.
Наши героини должны быть непохожими друг на друга не только по этническому происхождению, но и по характеру, темпераменту, своей позиции, семейному положению, бытовым условиям жизни.
По материалам конкурса международное жюри осуществит выбор среди 30 участниц, вошедших в «длинный список» проекта.
7 участниц, вошедших в «короткий список», будут приглашены на съемки в Якутск, в Музей музыки и фольклора народов Якутии или Санкт-Петербург, в Российский этнографический музей.
По итогам очного кастинга финалистки могут стать героинями документального кино «Женский голос Арктики», который будет сниматься профессиональной съёмочной группой на территории республики Саха (Якутия) и в Санкт-Петербурге.
Также в социальной сети пройдет голосование, по итогам которого будет выбрана народная победительница конкурса!
Наш медиапроект призван стать площадкой для обсуждения самых важных тем, которые волнуют женщин Севера в 20-х годах XXI века. Опубликованные на портале эссе и видео-блоги станут источником вдохновения для молодежи, возродят интерес к традициям предков, смогут вдохновить на поиск новых путей самореализации.
Проект обращён в будущее коренных народов Севера.
В составе международного жюри — известные исследователи Севера, мастера искусств, педагоги:
Андрей Головнев - председатель жюри конкурса, директор Кунсткамеры (МАЭ РАН), член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук, президент Российского фестиваля антропологических фильмов, автор и режиссер этнографических фильмов («Дорога Татвы», «Путь к святилищу», «Пегтымель», «Остров Жохова», «Почтовая лошадь» и др.).
Юрий Кравцов - заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.
Мария Корнилова - директор Музея музыки и фольклора народов Якутии, координатор проектов при поддержке Фонда президентских грантов «Мициха не боится самолетов», «Динозавры вечной мерзлоты-2020».
Любовь Никитина - заслуженный работник культуры РФ, создатель, художественный руководитель, главный режиссер, хореограф Театра коренных народов Севера «Гулун».
Владислав Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), кандидат культурологии, автор стихов, пьес, книг.
Но Тэ Чол - главный дирижер «Концертного оркестра Сеула», художественный руководитель и главный дирижер оркестра «Пьонг-Тэк филармония», профессор Университета Пьонг-Тэк.
Софья Унру - заместитель ректора РГПУ им. А.И. Герцена по работе с регионами, кандидат культурологии, доцент кафедры этнокультурологии, специалист по фольклору и традиционным верованиям народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Нина Кочеляева - директор «Нового института культурологии» в Москве, ведущий научный сотрудник НИИ Киноискусства ВГИК, преподаватель Академии театрального и кинематографического искусства Н.С. Михалкова, продюсер документальных фильмов «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» (2018), «Музеология со вкусом моря» (2020), «Kirill Razlogov 75’ Birthday Party» (2021).
Ирина Коренец - начальник Отдела межрегионального и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Красноярского края, координатор по внедрению эффективных моделей и технологий управления в отрасли культуры, обеспечивающих партнерство в целях интеграции Красноярского края в единое культурное пространство.
Ольга Подшувейт - Заведующий отделом экскурсионного обслуживания и приема посетителей Российского этнографического музея. Руководитель проекта «Изучение, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Арктики» АНО «Центр «Арктические инициативы».
Леена Кильпелайнен - Режиссер, оператор, киносценарист, Член администрации Финской гильдии документалистов. Оператор кинокартин «Дети большого медведя» (1993), «На краю» (2002). Автор и режиссер экспериментальных киноработ «Ноль» (2002), «Метро» (2003) и других. Режиссер документальных фильмов «Голос Сокурова» (2013), «Майя Изола» (в работе).
Мерья Ритола - Кинопродюсер-документалист в студии Greenlit Productions Эсси Хауккамаа, участник 44 проектов, в том числе «Железное небо», «Нефритовый воин», «Мужская работа». Работала над фильмами «Швея» Вилле Сухонена (премия Юсси за лучший документальный фильм, 2016 г.), «Нанесение помады на свинью» Йохана Карренто, «Голос Сокурова» Лины Килпеляйнен, «Апейрон» Марии Руоцалы.
Кирсикка Паакконен - Член Финской Лапландской Кинокомиссии. Изучала аудиовизуальную медиакультуру в Университете Лапландии, окончила HDK-Valandв Гетеборге с дипломом МИД в области кино летом 2021 года. Режиссерский дебют — фильм «Когда деревья Милл-Хилл говорили со мной» на Норвежском международном кинофестивале в Хеугесунне (2021).
Альбина Дегтярева - Заслуженная артистка РС(Я), лауреат государственной премии «Душа России», виртуоз-хомусистмира, основатель и руководитель этно-группы «Айархаан».
Медиапроект и медиаконкурс «Женский голос Арктики» реализуют киностудия «Увидеть море» (продюсер Мила Кудряшова - при поддержке Президентского фонда культурных инициатив), Фонд развития культуры Якутии (при поддержке Российского фонда культуры), НВК «Саха» (Якутия), Музей музыки и фольклора народов Якутии и киностудии «Ленфильм»
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