Кенозерский национальный парк учит Германию как Родину любить

С 2019 года на территории Кенозерского национального парка проходят добровольческие проекты, связанные с ремонтными и строительными работами на памятниках деревянного зодчества. Постоянным партнёром этих проектов является международный фонд «Волонтёры, сохраняющие культурное наследие Европы» (European Heritage Volunteers).
В 2019 и 2020 годах при поддержке благотворительного фонда «Российский фонд культуры» добровольцы успешно провели противоаварийные работы на часовне святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова XVIII века и заменили водоподводящий лоток деревянной водяной мельницы XIX века в деревне Зехнова. В 2021 году они работали в д. Горбачиха и помогли перекрыть заново крышу, установить крыльцо и выровнять часовню Святителя и Чудотворца Николая 1863 г.
Фонд «Волонтёры, сохраняющие культурное наследие Европы» основан в 1990-х годах в Германии. В начале своего пути он привлекал добровольцев на проекты по сохранению материального культурного наследия из стран Европейского союза. Но, с годами, спектр направлений и стран-партнёров значительно расширился. Тема добровольчества и понимание необходимости сохранения наследия приняли общедоступный и популярный статус в обществе. В настоящее время Фонд реализует не менее 70 проектов в год по сохранению как материального, так и нематериального наследия Европы и развивающихся стран.
Традиционно сезон волонтёрских проектов Фонда завершают конференция и встреча организаций-партнёров. В 2021 году принимающей страной вновь стала Германия. Местом встречи выступил маленький исторический город Гёрлиц на юго-востоке страны.
Встреча — это возможность объединить партнёров Европейской сети добровольцев, чтобы установить контакты, обменяться новыми концепциями, передовым опытом и подходами к волонтерству в области сохранения культурного наследия. Одновременно это повод для решения важных организационных вопросов и коллективного принятия решений о будущем программы Фонда. Также, встреча предоставляет собой платформу для новых партнёров, где бы они могли представить свои идеи, понять, как работает программа, и рассказать о мотивации своего участия.
После трёх дней работы над проектами началась конференция «Лучшие практики волонтерства и примеры практико-ориентированного образования в области сохранения наследия». На ней присутствовали партнёры проектов, технические инструкторы, участники, молодые специалисты и представители различных организаций и учреждений, связанных через широкую сеть добровольцев Европейского наследия.
Из-за ограничений, введённых странами из-за пандемии коронавируса, лично присутствовать на конференции сотрудникам Кенозерского национального парка не удалось. Поэтому результаты волонтёрского проекта «Деревянная архитектура в культурном ландшафте Кенозерья. Сохранение и поддержание», а также опыт Парка в области сохранения традиционной деревянной архитектуры Русского Севера представил Владимир Пайич, основатель некоммерческой организации «Центр культурного наследия» в Сербии. Владимир был волонтёром в Парке и работал в команде добровольцев на часовне Святителя и Чудотворца Николая летом 2021 года.
«Ещё в 2019 году я загорелся идеей приехать в Кенозерье. Меня очень впечатлили рассказы и фотографии этого чудесного места. Став здесь волонтёром, я смог воплотить свою мечту. Это действительно то место, которое надо посетить и увидеть своими глазами. Выступать на конференции от лица Парка стало для меня большой честью. Я рассказал, как Кенозерье сохраняет своё культурное наследие. Например, о том, как с помощью метода лифтинга здесь отреставрировали многие памятники, в том числе Почезерский храмовый комплекс», — поделился Владимир Пайич.