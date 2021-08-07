Искусство для всех. В Архангельске открылась выставка «Чувство живописи»

Слабовидящие гости экспозиции смогут получить информацию о произведениях искусства с помощью словесного описания, тактильных ощущений, литературного произведения и аромата.
В Архангельском краеведческом музее Гостиные дворы открылась выставка, призывающая нарушить главное правило музея: «Ничего не трогать руками». Экспозиция «Чувство живописи» была создана в Новосибирске в «АРТ-центре «Красный» для незрячих и слабовидящих людей, которые не могут увидеть, но смогут «прочитать» сюжет картины по тактильной копии и с помощью других органов чувств – зрения и обоняния. Два года выставка путешествует по России. В Архангельске она оказалась благодаря V Международному кинофестивалю стран Арктики Arctic open.
- Arctic open – это не только сам кинофестиваль, много нового кино и приезд известных режиссеров, актеров, продюсеров. В первую очередь, это социокультурный проект. Наша сверхзадача - развитие культуры в родном регионе посредством кинематографа и аудиовизуальных искусств. Образовательный проект "Чувство живописи", который поддержан губернаторским и президентским грантом, получился межрегиональным, объединившим Новосибирск, Архангельск, районы Архангельской области. Регионы становятся ближе, когда показывают, чем они могут быть интересны и полезны друг другу. И сближает нас культура, - рассказала на открытии выставки директор Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open Тамара Статикова.
Одной из целей кинофестиваля является доступность искусства для всех. Организация такой выставки, которую уже посетили слабовидящие гости, ещё один шаг навстречу открытости любых арт-пространств для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
На выставке представлено две скульптуры и 15 картин новосибирских художников с тактильными копиями. У каждого произведения искусства установлены специальные указатели, информацию о картине слабовидящие посетители получают с помощью описания, тактильных ощущений, литературного произведения и даже аромата. К каждой картине составлены тифлокомментарии – словесные описания. Также слабовидящий посетитель может послушать искусствоведа, который расскажет о художнике и о значении произведения. Помогут посетителям «услышать» картину специальные приспособления – тифломаркеры. Их выдают во время посещения выставки.
- Выставка погружает в мир искусства с помощью разных чувств: обоняние, осязание, ассоциации, навеянные музыкой или литературным отрывком. Каждый зритель выбирает сам, на какой уровень познания он хочет погрузиться. Для людей незрячих, с ослабленным зрением будет интересно послушать комментарий - это их основной источник понимания того, что написано на картине, - рассказывает историк культуры, специалист «АРТ-Центра «Красный» Наталья Харса.
Словесные описания картин для выставки «Чувство живописи» подготовила тифлокомментатор высшей категории Таиса Марченко из Самары. Примечательно, что Таиса увидела выставку воочию только сейчас – в Архангельске, до этого она работала с экспонатами онлайн. Она «заражает» слушателя особым интересом к живописи с помощью голоса, им передаёт эмоции, чувства, чтобы помочь слабовидящим посетителям представить написанную художником картину.
- Искусство мало увидеть, его можно послушать, почувствовать, это совершенно другой уровень, который дарит много радости. Благодаря той возможности, что у меня есть – описывать картины, понимаешь, как можно по-другому прочувствовать искусство, увидеть и понять, какие приемы использует художник, что он подчеркивает теми или иными мазками, будь они лёгкими или, наоборот, размашистыми, чувствуется характер. Я вам искренне желаю послушать тифлокомментарий, почувствовать, понять, узнать, как смотрят картины наши незрячие зрители и самим открыть в себе нечто новое и удивительное, - рассказала о своей работе Таиса Марченко.
Перед выставкой в Архангельске состоялся семинар для работников, библиотек, музеев, учреждений культуры региона по работе с людьми с нарушением зрения. Участники познакомились с особенностями создания выставочных проектов для данной аудитории и работой тифлокомментатора в учреждениях культуры.
Традиционно в дни кинофестиваля Arctic open в Интеллектуальном центре – научной библиотеке САФУ пройдут показы премьерных фильмов на социальной площадке «ARCTIC OPEN без барьеров», где сотрудник Архангельской областной специализированной библиотеки для слабовидящих - тифлокомментатор Евгения Борисова - поможет незрячим посетителям ощутить вместе с другими зрителями магию экрана. Она составит тифлокомментарии к фильмам, а после показа гости смогут пообщаться с актёрами, режиссёрами и другими специалистами из мира кино.
Выставку «Чувство живописи» можно будет посетить всем желающим до 10 января 2022 года в Архангельском краеведческом музее (г. Архангельск, наб. Северной Двины, 85 / 86).
Все мероприятия Международного кинофестиваля Arctic open проходят с соблюдением ограничений, действующих на момент их проведения.