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Заключенных архангельских ИТУ стали водить ночью в музеи. Побегов нет

Осужденные исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) приняли участие во всероссийской акции "Ночь искусств".

Мероприятие прошло по инициативе образовательного учреждения №5 ФСИН России, расположенного на режимной территории, и при содействии Вельского краеведческого музея имени В.Ф.Кулакова. Онлайн трансляция экскурсий по выставочным залам и экспозициям музея была организована посредством кабельного телевидения ИУ. Осужденные смогли виртуально посетить экскурсию "История Поважья с древнейших времен до начала XX века",  в ходе которой познакомились с древнейшими страницами истории края, ходом славянской колонизации Заволочья, бытом крестьян Вельского уезда на рубеже XIX-XX веков, историей и культурой уездного города Вельска в XIX - начале XX века.

Также осужденные узнали о развитии земледелия и скотоводства, положении государственных и удельных крестьян, развитии кузнечного, гончарного, плотницкого и других промыслов в районе. Кроме того, им рассказали об истории основания города Вельска, его гербе, системе управления, земской почте, культуре, здравоохранении, археологических памятниках, предметах крестьянского обихода и других уникальных экспонатах, собранных крестьянином Вельского уезда В.Ф. Кулаковым.

Отметим, что всероссийская акция "Ночь искусств" – ежегодное культурно-образовательное мероприятие, которое дает зрителям возможность бесплатно посетить театры, музеи, библиотеки и другие культурные площадки. Впервые акция "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, впоследствии к ней присоединились другие города и регионы.

10 ноябрь 12:56 | : Культура

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