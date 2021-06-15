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Спектакль-потрясение! В Архангельске покажут "Запретный плод"

Спектакль «Запретный плод» (14+) покажут в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова 15 ноября. Начало в 19:00.

Действие происходит в утробе матери. «Брат и сестра готовятся к выходу в мир людей. Маленькие человечки умны, талантливы, любознательны, они слышат окружающий мир и переживают всё то, что переживают их родители. Они уже любят родителей и от них же, любимых родителей, слышат страшное, непонятное, но так сильно пугающее слово «аборт». Во втором действии зрители знакомятся с родителями этих малышей и пытаются понять, что привело их к этому страшному слову», — раскрывается фабула на официальном сайте спектакля.

Организаторы так характеризуют постановку: «Спектакль-событие, спектакль-откровение, спектакль-потрясение. Спектакль, во время которого люди то смеются в голос, то плачут навзрыд. Спектакль-эксперимент».

Продолжительность — 2 часа (с антрактом). На сцену выйдут ведущая артистка МХАТ им. М. Горького Елена Коробейникова и ведущий артист Театра Луны Захар Ронжин.

«Запретный плод» — это сценическая версия пьесы Игоря Афанасьева «Человечки», которая была представлена в Москве на международном фестивале «Вера и слово» в 2016 году. Пьеса получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект постановки спектакля поддержал Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, а также художественный руководитель МОГ ТЮЗ Нонна Гришаева — премьера спектакля состоялась 17 февраля 2018 года на сцене Московского областного ТЮЗа.

Спектакль вызвал широчайший общественный резонанс: кроме Москвы, его уже увидели жители Благовещенска, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Рыбинска, Брянска, Тулы, Владивостока, Биробиджана, Улан-Удэ, Якутска, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Красноярска, Норильска.

В августе 2021 года спектакль получил грант фонда «Соработничество», благодаря которому в гастрольную карту «Запретного плода» добавилось еще шесть городов, и в том числе Архангельск.

После показа все желающие смогут принять участие в акции «Биография нерожденного человека».

 

08 ноябрь 09:21 | : Культура

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