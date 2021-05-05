Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ноу-хау V Arctic Open - медиа-жюри из архангельских журналистов

Как мы уже сообщали, в жюри фестиваля вошли знаковые кинопродюсеры, режиссеры, актеры. Среди них консультант Венецианского кинофестиваля по русскому кино Алена Шумакова, актрисы Виктория Толстоганова и Надежда Михалкова, итальянский режиссер Томазо Мотолла, промоутер якутского кино Сардана Саввина и другие профессионалы в сфере кинематографа.

Ноу-хау этого года — медиа-жюри, состоящее из опытных журналистов Архангельска.

«Участникам конкурсной программы кинофестиваля всегда важно, кто будет оценивать их фильмы и определять победителей. В этом году в жюри кинофестиваля ARCTIC OPEN помимо авторитетных киноотборщиков, известных актеров, операторов, режиссеров и сценаристов много продюсеров. И это наш сознательный выбор, так как продюсерский взгляд имеет не только профессиональную цепкость на оценку воплощенного режиссером сценарного замысла, но и понимание всех этапов кинопроизводства (предпродакшн, продакшн и постпродакшн), прокатный потенциал фильма, когда человеческие эмоции, качество продукции и хорошая монетизация сливаются воедино, не жертвуя при этом ничем», — комментирует программный директор фестиваля Анжелика Долинина.

Работа жюри разделена по направлениям: полнометражное игровое кино, документальные фильмы, кино для детей и юношества, короткометражное игровое кино. Все члены жюри приедут в Архангельск в дни работы фестиваля: они будут смотреть фильмы в зрительном зале, одновременно со зрителями, которые зарегистрировались на показ. Также сейчас идет согласование мероприятий внеконкурсной программы с участниками жюри.

Лауреатов кинофестиваля объявят на торжественной церемонии награждения  в Архангельском театре драмы 12 декабря. Список жюри можно посмотреть здесь: https://arctic-open.com/jury2021/

Отметим, что в этом году к четырем экспертным комиссиям добавилось и медиа-жюри, в которое вошли Леонид Черток (ИА «Руснорд»), Ирина Скалина (ТАСС по Архангельской области), Светлана Лойченко («Правда Севера») и Валерий Чубар (ГТРК «Поморье»). Они выберут лучший фильм из трех тематических программ документальных кинокартин.

«Для меня каждый Arctic Оpen — это праздник души, который ждешь целый год. Прежде всего (что греха таить) из-за встречи с друзьями-кинематографистами, которые в другое время редко добираются до Архангельска. Плюс снова почувствовать себя сопричастным к магии экрана. И в очередной раз убедиться, что, в отличие от расхожего мнения, серьезное, авторское кино находит своего зрителя в любой географической точке. Да, чуть не забыл, узнать новые тенденции в любимом из всех искусств, которые меняются из года в год. То, что медиажюри будет судить именно документальную программу фестиваля, считаю разумным. Этот жанр ближе всего к журналистике, ведь по сути любой профессиональный, с душой сделанный телесюжет — это мини документальный фильм со всеми его составляющими. Пусть наш приз будет неким аналогом приза от Гильдии кинокритиков, который в профессиональном сообществе на «Кинотавре» ценят не меньше главного», — поделился председатель медиа-жюри фестиваля Леонид Черток.

05 ноябрь 08:30 | : Культура

Главные новости


Россия становится Арктической сверхдержавой
«Из Канн прямиком в Архангельск». Так начинался Arctic Open

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (62)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20