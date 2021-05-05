Ноу-хау V Arctic Open - медиа-жюри из архангельских журналистов

Как мы уже сообщали, в жюри фестиваля вошли знаковые кинопродюсеры, режиссеры, актеры. Среди них консультант Венецианского кинофестиваля по русскому кино Алена Шумакова, актрисы Виктория Толстоганова и Надежда Михалкова, итальянский режиссер Томазо Мотолла, промоутер якутского кино Сардана Саввина и другие профессионалы в сфере кинематографа.
Ноу-хау этого года — медиа-жюри, состоящее из опытных журналистов Архангельска.
«Участникам конкурсной программы кинофестиваля всегда важно, кто будет оценивать их фильмы и определять победителей. В этом году в жюри кинофестиваля ARCTIC OPEN помимо авторитетных киноотборщиков, известных актеров, операторов, режиссеров и сценаристов много продюсеров. И это наш сознательный выбор, так как продюсерский взгляд имеет не только профессиональную цепкость на оценку воплощенного режиссером сценарного замысла, но и понимание всех этапов кинопроизводства (предпродакшн, продакшн и постпродакшн), прокатный потенциал фильма, когда человеческие эмоции, качество продукции и хорошая монетизация сливаются воедино, не жертвуя при этом ничем», — комментирует программный директор фестиваля Анжелика Долинина.
Работа жюри разделена по направлениям: полнометражное игровое кино, документальные фильмы, кино для детей и юношества, короткометражное игровое кино. Все члены жюри приедут в Архангельск в дни работы фестиваля: они будут смотреть фильмы в зрительном зале, одновременно со зрителями, которые зарегистрировались на показ. Также сейчас идет согласование мероприятий внеконкурсной программы с участниками жюри.
Лауреатов кинофестиваля объявят на торжественной церемонии награждения в Архангельском театре драмы 12 декабря. Список жюри можно посмотреть здесь: https://arctic-open.com/jury2021/
Отметим, что в этом году к четырем экспертным комиссиям добавилось и медиа-жюри, в которое вошли Леонид Черток (ИА «Руснорд»), Ирина Скалина (ТАСС по Архангельской области), Светлана Лойченко («Правда Севера») и Валерий Чубар (ГТРК «Поморье»). Они выберут лучший фильм из трех тематических программ документальных кинокартин.
«Для меня каждый Arctic Оpen — это праздник души, который ждешь целый год. Прежде всего (что греха таить) из-за встречи с друзьями-кинематографистами, которые в другое время редко добираются до Архангельска. Плюс снова почувствовать себя сопричастным к магии экрана. И в очередной раз убедиться, что, в отличие от расхожего мнения, серьезное, авторское кино находит своего зрителя в любой географической точке. Да, чуть не забыл, узнать новые тенденции в любимом из всех искусств, которые меняются из года в год. То, что медиажюри будет судить именно документальную программу фестиваля, считаю разумным. Этот жанр ближе всего к журналистике, ведь по сути любой профессиональный, с душой сделанный телесюжет — это мини документальный фильм со всеми его составляющими. Пусть наш приз будет неким аналогом приза от Гильдии кинокритиков, который в профессиональном сообществе на «Кинотавре» ценят не меньше главного», — поделился председатель медиа-жюри фестиваля Леонид Черток.