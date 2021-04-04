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Воспитательная колония в Талагах: на свободу через творчество

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) открылась творческая студия в рамках проекта «Новая жизнь!», поддержанного правительством Архангельской области и центром «Патриот».

Творческий подход в процессе исправления несовершеннолетних, преступивших закон. Именно такой инновационный способ работы с подростками решили внедрять психологи Архангельской воспитательной колонии. Проводит занятия начальник психологической лаборатории АВК Ирина Кочкина. Она будет обучать подростков, отбывающих наказание, изготовлению поделок при помощи наборов для творчества.

Гравюры, алмазная вышивка, кристальная мозаика – вот малая часть того, чем будут заниматься ребята, отбывающие наказание в колонии. Они сами выбирают творчество по душе. Через такие занятия психологам легче найти контакт с подростком, понять его проблемы, внутреннее состояние и оказать психологическую поддержку. Для организации работы творческой мастерской закупили наборы, с помощью которых ребята научатся бисероплетению, изготовлению фоторамок, брелков, магнитов, барельефов, а также рисовать картины и лепить из глины. Все это будет подарками как для ветеранов, так и для родственников, приезжающих на свидания.

- Создать такую творческую мастерскую  решили с целью развития у воспитанников творческих и трудовых навыков, привития чувства уважения к историческому прошлому и ее героям. Данную работу мы будет строить таким образом, чтобы она заинтересовала и увлекла подростков, помогла раскрыть в них позитивные способности и таланты, -  отметила руководитель студии Ирина Кочкина

  

03 сентябрь 11:10 | : Культура

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