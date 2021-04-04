Они раскрасили "Дервиш" музыкой

Девять военно-духовых оркестров из шести городов России приняли участие в праздновании 80-летия со дня прибытия первых северных конвоев в порт Архангельск. Это военные музыканты, участники ставшего традиционным в столице Поморья IX фестиваля военно-духовых оркестров «Дирекцион-Норд».
Фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» проходит в Архангельской области ежегодно при поддержке регионального министерства культуры. Организатор – областной Дом народного творчества. В этом году программа была посвящена памяти арктических конвоев.
Четыре дня с 28 по 31 августа в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске звучала живая, духовая музыка. «Дирекцион – Норд» подарил северянам и гостям красочное зрелище, а празднованию «Дервиша» придал торжественность и подчеркнул мощь и важность юбилейной даты.
Участники IX фестиваля военно-духовых оркестров «Дирекцион-Норд» из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Северодвинска, Архангельска, Мирного за четыре дня в трёх городах дали 10 концертов, выступили с новыми программами на уличных площадях, парках, Северодвинском и Архангельском театрах, культурных центрах.
Аплодисментами и криками «браво» зрители встречали гостей праздника - Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ России им. Н.А. Римского-Корсакова, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, военный оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им.Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
Безупречное мастерство,высокий художественный и эстетический уровень исполнения продемонстрировал дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова. Их выступление 30 августа в Архангельском областном театре драмы им. М.В. Ломоносова покорило публику.
В дни празднования «Дервиша» в Архангельске присутствовали представители стран-участниц северных конвоев, среди них – послы Великобритании и Норвегии. На открытии «Дирекциона-Норд» в их честь сводный оркестр фестиваля исполнил официальный марш Королевского флота Соединенного Королевства Великобритании HeartofOak и Норвежский Вальдрес-марш. Руководил сводным оркестром фестиваля из 160 музыкантов Валентин Лященко, начальник Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота имени Н.А.Римского-Корсакова (г. Москва), капитан 2 ранга. Он отметил профессионализм всех музыкантов, в том числе военных духовых оркестров из Архангельской области.
«Это замечательные коллективы с прекрасными программами, дефиле. В нашем сводном оркестре участвовало 6 коллективов. Костяк составили оркестры Ленинградской военно-морской базы и Беломорской военно – морской базы. Все музыканты приехали с выученными произведениями, а здесь мы встретились, отрепетировали, и получилось очень хорошо, - рассказал Валентин Константинович.
К этому фестивалю в Архангельскеучастники подготовили специальный репертуар, ведь все выступления проходили под эгидой торжественных событий.
Так впервые в исполнении оркестра Военно-Морского Флота имени Н.А.Римского-Корсаковапрозвучала песня военных лет «Дымки» о дружбе советских и английских моряков – участников северных конвоев.
Новые аранжировки к песням о море сделал и военный оркестрим. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко из Костромы.
«Я с большой гордостью приехал на празднования «Дервиша». Чувствуется, что архангелогородцыпомнят, гордятся своей историей. И вдвойне приятно, что в эти дни везде звучит духовая военная музыка», - поделился впечатлениями Эдуард Клейн, подполковник и дирижер военного костромского оркестра.
Военную музыку нельзя отделить от истории. И то, что празднование 80-летия «Дервиша» сопровождали звуки военных духовых оркестров фестиваля «Дирекцион-Норд» - глубоко символично. Эта музыка объединила поколения, соединила народы разных стран одной исторической памятью.