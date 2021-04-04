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Осужденные Архангельской области играют Достоевского

В исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) прошел литературный конкурс по роману Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Мероприятие организовали в рамках празднования 200 лет со дня рождения великого русского писателя, мыслителя, философа и публициста. В нем приняли участие осужденные, занимающиеся в кружке любителей книги. Они читали отрывки из известного произведения XIX века. Победителем признан осужденный третьего отряда Алексей П.

В ближайшее время в ИК-1 пройдет конкурс сценических миниатюр по произведениям Достоевского. Кроме того студией кабельного ТВ колонии готовится видеоролик, в котором будут отражены основные моменты жизни и творчества Федора Михайловича. Его покажут осужденным во всех отрядах.

02 сентябрь 12:00 | : Культура

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