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Сегодня в Архангельске наступит «Ночь кино»

Напомним, вчера был День российского кино, профессиональный праздник тех, кто работал и работает в этом «важнейшем из искусств» (по словам В.И. Ленина). А это уже подарок для рядовых зрителей.

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России в шестой раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов.

Организаторы акции «Ночь кино»: Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

В программе представлены российские фильмы: «Огонь» Алексея Нужного, «Конек-горбунок» Олега Погодина и «Пальма» Александра Домогарова-младшего.

Поморье традиционно присоединяется к акции. В столице региона будут организованы кинопоказы в Добролюбовке, Архангельском городском культурном центре, в Исакогорско-Цигломенском культурном центре.

При посещении мероприятий акции требуется соблюдение действующих мер и ограничений, в Добролюбовке предусмотрена предварительная регистрация для участников.

Подробную информацию об акции, а также увлекательные материалы, посвященные искусству кино, можно найти на сайте «Культура.РФ». (16+)  

28 август 10:05 | : Культура

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