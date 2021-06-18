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У заключенных ИК в Плесецком районе теперь есть, что почитать

 Сегодня в рамках благотворительной акции УФСИН России по Архангельской области было передано свыше двух тысяч различных изданий Архангельской областной научной библиотекой имени Н.А.Добролюбова.    

Инициатива подарить книги осужденным региона возникла у одного из организаторов книжного фестиваля "Белый июнь", который проходил в столице Поморья в начале лета. Неравнодушные любители книг в рамках акции принесли большое количество различных изданий. В основном это художественная литература - классика, фантастика, приключения, детективы, но есть экземпляры и по психологии, философии, истории и искусству.

Собранные произведения пополнят библиотеку исправительной колонии №21 ОУХД областного УФСИН (Плесецкий район). Здесь в настоящее время в помещении осужденными проводится ремонт, позже установят новые стеллажи. Книжный фонд учреждения обновится на 2400 книг. Полученные новые издания  найдут своего читателя.  

По словам сотрудников областной библиотеки, книги могут быть не только утешением, они помогут найти силы для самообразования и исправления.

 

 

25 август 11:49 | : Культура

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