По главной улице с оркестром. Музыкальная программа юбилей "Дервиша" в Архангельске

IX фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» пройдет в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с 28 по 31 августа. Фестиваль посвящен юбилейной исторической дате - 80 лет со времени прихода в Архангельск первого союзного конвоя, получившего кодовое обозначение «Дервиш» и положившего начало арктическим конвоям, которые доставляли в Советский Союз военное снаряжение, технику, продовольствие.
В фестивале примут участие 9 профессиональных военных оркестров из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Мирного, Северодвинска, Архангельска. Все коллективы – постоянные участники региональных и всероссийских фестивалей, значимых событий своего города и страны и вносят достойный вклад в развитие военной, морской и духовой музыки.
Почетным гостем программы станет прославленный коллектив - академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
Дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова – легенда России, визитная карточка отечественной культуры за рубежом, крупнейший российский военный художественный коллектив. В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений: народные и военные песни и танцы, духовная музыка, русская и зарубежная классика, произведения отечественных авторов. В октябре 2018 года академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова отметил 90-летие со дня основания.
В течение праздничных дней оркестры выступят на площадках трёх городов: Архангельск, Северодвинск и Новодвинск.
Торжественное открытие IX фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд. Дервиш» состоитсяв Архангельске 29 августа в 15 часов на площади перед театром драмы им. М. В. Ломоносова.
На плацу во всем великолепии под торжественные звуки медных труб пройдут выступления наших гостей: Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, военного оркестра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им.Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко из Костромы.
Свое мастерство покажут два коллектива из города Мирный Архангельской области: военный оркестр Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» Министерства обороны РФ и рота почетного караула Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» Министерства обороны РФ.
В фестивале примут участие северодвинские и архангельские духовики – это гарнизонный оркестр и эстрадный ансамбль«Северное сияние» Беломорской военно-морской базы, духовые оркестры Управления федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области и Главного управления МЧС России по Архангельской области.
В 16:00 концерт продолжится на площади Мира.
Вечером в 18:00 на Красной пристани с программой «Морская слава России» перед северянами и гостями праздника выступят Центральный концертный образцовый оркестрим. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России иАдмиралтейский оркестрЛенинградской военно-морской базы.
30 августа выступления военных музыкантов можно будет увидеть в культурном центре «Соломбала-Арт», Петровском парке, Архангельском городском культурном центре, Северодвинском драматическом театре.
Большой праздничный концерт «Караван Победы», посвященный 80-летию «Дервиша», пройдет 30 августа в 18:30 в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова.
Подарком к юбилейной дате станет выступление крупнейшего российского военного художественного коллектива - академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александров и сводного духового оркестра участников IX фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд. Дервиш» в количестве 160 человек.
31 августа в 12:00 на площади Мира военные оркестры примут участие в торжественном митинге «Огненные мили Победы». Оттуда начнется шествие духовых оркестров. Это яркое и торжественное действие, которое никого не оставит равнодушным. Колонна военных музыкантов пройдет маршем по центральному проспекту города.
Заключительным аккордом праздника станет концертная программа «Морская слава России!».
31 августа с 18:00 до 21:00 на Красной пристани зрители смогут насладиться выступлением ведущих военных духовых коллективов: Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России им. Н.А. Римского-Корсакова, дважды Краснознамённого ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, военного оркестра Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» Министерства обороны РФ, гарнизонного оркестра Беломорской военно-морской базы и Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.
Музыканты продемонстрируют публике виртуозное мастерство исполнения, безупречную выправку, сложные перестроения и, конечно, прекрасную музыку.
Традиционный фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» проходит при поддержке регионального министерства культуры. Организатор – областной Дом народного творчества.
Чтобы стать полноправными участниками праздника, организаторы фестиваля просят зрителей следовать следующим рекомендациям.
Внимание!
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией для зрителей вход на мероприятие возможен при выполнении нескольких условий:
1. наличие справки с отрицательным результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), выданной не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия ;
2. справки с положительным результатом теста на антитела IgG, выданной не ранее чем за два месяца до дня проведения мероприятия;
3. сертификата профилактической прививки от COVID-19.