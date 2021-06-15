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По главной улице с оркестром. Музыкальная программа юбилей "Дервиша" в Архангельске

«Медь горит на литаврах и трубах,
Серебром отливает кларнет,
Музыканты идут друг за другом,
И струится им музыка вслед».
А. Шаламов.



IX фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» пройдет в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске  с 28 по 31 августа. Фестиваль посвящен  юбилейной исторической дате  - 80 лет со времени прихода в Архангельск первого союзного конвоя, получившего кодовое обозначение «Дервиш» и положившего начало арктическим конвоям, которые доставляли в Советский Союз военное снаряжение, технику, продовольствие.
В фестивале примут участие 9 профессиональных военных оркестров  из Москвы,  Санкт-Петербурга, Костромы, Мирного, Северодвинска, Архангельска. Все коллективы – постоянные участники региональных и всероссийских фестивалей, значимых событий своего города и страны и  вносят достойный вклад в развитие военной, морской и духовой  музыки.
Почетным гостем программы станет прославленный коллектив - академический  ансамбль  песни и пляски Российской Армии имени  А.В. Александрова.
Дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова – легенда России, визитная карточка отечественной культуры за рубежом, крупнейший российский военный художественный коллектив. В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений: народные и военные песни и танцы, духовная музыка, русская и зарубежная классика, произведения отечественных авторов. В октябре 2018 года академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова отметил 90-летие со дня основания.

В течение  праздничных  дней оркестры выступят на площадках трёх городов: Архангельск, Северодвинск и  Новодвинск.

Торжественное открытие  IX  фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд. Дервиш» состоитсяв Архангельске 29 августа в 15 часов на площади перед  театром  драмы им. М. В. Ломоносова.
На плацу во всем великолепии под торжественные  звуки  медных  труб пройдут выступления наших гостей:  Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы,  военного  оркестра Военной академии радиационной, химической и  биологической защиты  им.Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко из  Костромы. 

Свое мастерство покажут два  коллектива из города Мирный Архангельской области: военный оркестр Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» Министерства обороны РФ и  рота почетного караула Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» Министерства обороны РФ.
В фестивале примут участие  северодвинские и архангельские духовики – это  гарнизонный оркестр и  эстрадный  ансамбль«Северное сияние»  Беломорской военно-морской базы,  духовые  оркестры  Управления федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области и  Главного управления МЧС России по Архангельской области.


В 16:00 концерт  продолжится на площади Мира.

Вечером в 18:00 на Красной пристани с программой «Морская слава России» перед северянами  и гостями праздника выступят Центральный  концертный  образцовый  оркестрим. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России иАдмиралтейский  оркестрЛенинградской военно-морской базы.

 

30 августа выступления военных музыкантов можно будет увидеть в культурном  центре «Соломбала-Арт»,  Петровском парке, Архангельском  городском культурном центре, Северодвинском драматическом театре.
Большой праздничный концерт «Караван Победы», посвященный 80-летию «Дервиша», пройдет 30 августа в 18:30 в Архангельском  театре драмы имени М.В. Ломоносова.
Подарком к  юбилейной дате станет выступление крупнейшего российского военного художественного коллектива - академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени  А.В. Александров и  сводного духового оркестра участников IX фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд. Дервиш» в количестве  160  человек.

31 августа в 12:00 на площади Мира  военные оркестры  примут  участие в торжественном митинге «Огненные мили Победы». Оттуда начнется шествие духовых оркестров. Это яркое  и торжественное действие, которое никого не оставит равнодушным. Колонна военных музыкантов пройдет маршем по центральному проспекту города. 

Заключительным аккордом праздника станет концертная  программа  «Морская слава России!».
31 августа с  18:00  до 21:00  на Красной пристани  зрители смогут  насладиться выступлением ведущих военных  духовых  коллективов:  Центрального  концертного  образцового  оркестра ВМФ России им. Н.А. Римского-Корсакова, дважды Краснознамённого ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, военного оркестра  Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» Министерства обороны РФ, гарнизонного оркестра  Беломорской военно-морской базы и Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.
Музыканты  продемонстрируют публике  виртуозное мастерство исполнения, безупречную выправку,  сложные перестроения и, конечно, прекрасную музыку.

Традиционный фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» проходит  при поддержке регионального министерства культуры.  Организатор – областной Дом народного творчества.
Чтобы стать полноправными участниками праздника, организаторы фестиваля просят зрителей  следовать следующим рекомендациям.

Внимание!
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией для зрителей вход на мероприятие возможен  при  выполнении нескольких условий:
1. наличие справки с отрицательным результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), выданной не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия ;
2. справки с положительным результатом теста на антитела IgG, выданной не ранее чем за два месяца до дня проведения мероприятия;
3. сертификата профилактической прививки от COVID-19.

 

24 август 13:49 | : Культура

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