Архангельский заключенный вышел в финал "Калины Красной" с песней об отце

Итоги первого этапа Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных "Калина Красная" подвели в УФСИН России по Архангельской области.
Творческое состязание уже пройдет в 18 раз. В нем принимают участие лица, отбывающие наказание в учреждениях всех территориальных органов ФСИН России. Конкурсное жюри выбирает самые лучшие песенные номера, записанные в колониях. Организаторами конкурса выступают ФСИН России, Общероссийский Попечительский совет уголовно-исполнительной системы и продюсерская компания "Союз Продакшн".
В этом году за право выйти в финал боролись 16 конкурсантов из исправительных колоний Архангельской области. Девять человек представили на суд жюри свои авторские произведения – тексты песен и музыку они написали сами, находясь в местах лишения свободы. Остальные номера – это музыкальный репертуар, который известен широкой публике. Все представленные видеоклипы были записаны и смонтированы осужденными в студиях кабельного телевидения колоний. В УФСИН России по Архангельской области конкурсная комиссия просмотрела все присланные видеозаписи и выбрали победителей первого этапа.
Третье место присудили осужденному ИК-29 Александру К. со своим произведением "Крылья души". Вторым стал отбывающий наказание в ИК-7 Максим Г. также с авторской композицией "По совести жить". Лучшим было признано исполнение осужденного Бориса Р., который отбывает наказание в ИК-5 регионального УФСИН. Для выступления он подготовил песню собственного сочинения с названием "Отцу". Видеоролик с его исполнением и будет направлен в оргкомитет "Калины Красной" для участия в следующем этапе конкурса. Данный осужденный имеет музыкальное образование, сначала он окончил школу по классу фортепиано, позднее училище по специальности "Классическое пение".
Лауреатов конкурса определят голосованием Художественного совета "Калины Красной", заседание которого в этом году запланировано в ноябре. Работы и имена победителей песенного состязания будут размещены на сайте и YouTube-канале "Калины Красной".