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Книгу о конвое «Дервиш» вручили 100-летнему ветерану в США

Накануне празднования 80-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш», ветерану 2-й мировой войны из города-побратима столицы Поморья - Портленда Элмеру Граффэму была вручена книга «Дервиш: Братство Северных конвоев», изданная при поддержке Группы «Аквилон».

Напомним, что накануне Дня Победы руководитель комитета по побратимским связям «Архангельск-Портленд», Нил Даффит прислал депутату Городской Думы Дмитрию Акишеву письмо от ветерана 2-й мировой войны Элмера Граффэма.

Ему сейчас 100 лет, он живёт в штате Мэн, в городе Вестбруке (Большой Портленд). С 1942 года сержант Элмер Граффэм служил в 243-м батальоне полевой артиллерии. Участвовал в высадке союзников в Нормандии, прошёл с боями до Чехословакии, где американские советские войска встретились в районе Пльзеня.

«Горячо приветствую ветеранов Великой Отечественной войны - своих соратников. Позвольте передать наилучшие пожелания семьям всех, чьи родные погибли при защите Родины от нацистской агрессии».

Элмер попросил 9 мая в День Победы возложить от его имени цветы к Вечному Огню в Архангельске, как дань памяти и уважения всем советским воинам, погибшим в годы войны. И его пожелание было выполнено.

14 августа член комитета «Архангельск-Портленд» Деннис Марротт вручил Элмеру Граффэму книгу «Дервиш: Братство Северных конвоев». В нее вошли его поздравления с Днем Победы российским ветеранам, а также фотографии, на которых Дмитрий Акишев 9 мая возлагает цветы от ветеранов США к Вечному огню на площади Мира в Архангельске.

Дочь Элмера Граффэма – Кристина Дилео пишет:

«С огромной признательностью мы с отцом благодарим Вас за Вашу прекрасную книгу, в которой описана история конвоя «Дервиш» и храбрых людей, выполнивших этот трудный и важный рейс. Для нас большая честь быть получателями такого особого подарка, и мы всегда будем дорожить им. От всего сердца мы выражаем Вам искреннее Спасибо!!! Мы будем вечно благодарны вам за Вашу доброту и память!»

Книга «Дервиш: Братство Северных конвоев» написана историком Георгием Гудим-Левковичем в содружестве со Светланой Ефремовой, в рамках проекта «Архангельск в войне» и издана при поддержке Группы «Аквилон». Книга опубликована на двух языках – русском и английском и состоит из нескольких компонентов. Прежде всего, это изложение событий, связанных с подготовкой и осуществлением операции «Дервиш» - проводкой первого союзного конвоя из Великобритании в Архангельск. Важнейший раздел – это документы, связанные с «Дервишем» и воспоминания его участников, которые впервые публикуются на русском языке. Также книга рассказывает о сохранении в Городе воинской славы Архангельске памяти о Северных конвоях и содержит много фотоматериалов, посвященных событиям уже новейшей истории.

 

20 август 09:28 | : Культура

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