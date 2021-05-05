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Ликуй, «Поморье». Сергей Николаев возвращается на архангельское телевидение

Трехмесячная командировка руководителя ГТРК «Поморье» Сергея Николаева на мурманское телевидение подошла к концу.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства Мурманской области. В нем говорится, директором компании «Мурман» назначена Эльвира Серга, исполнявшая с мая текущего года обязанности заместителя директора – начальника службы программ телевидения и радиовещания.

Ранее, наблюдатели полагали, что Николаев может остаться в Заполярье на гораздо более длительный срок, подобная межрегиональная ротация управленческих кадров вполне в духе ВГТРК. С собой он везет благодарственное письмо от мурманского губернатора.

Напомним, Николаев был призван в Мурманск в смутное для местного телевидения время – в январе этого года на «Мурмане» проходили обыски, связанные с уголовными делами против руководителей телекомпании.

В отсутствии Николаева «Поморьем» руководил Вячеслав Стариков.

13 август 07:40 | : Культура

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