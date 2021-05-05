В Онежском Поморье сняли медведя с дерева. Бескровно

В сказках медведя часто представляют грузным и неуклюжим животным, но на самом деле этот лесной житель может быстро бегать, превосходно плавает и хорошо лазает по деревьям. В последнем вы можете убедиться сами: в национальном парке «Онежское Поморье» фотоловушка сняла на видео медведя, бодро взбирающегося на сосну.
Видео сделано в районе мыса Глубокого. Перед тем, как забраться вверх по стволу, животное осмотрелось и принюхалось, ведь у медведей слабое зрение, зато хороший нюх.
Ранее в другом национальном парке Архангельской области — Кенозерском — в объектив фотоловушки попала белка. Животное слизывало воду, стекающую с солонца — специального сооружения для подкормки лесных обитателей солью.