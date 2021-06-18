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Полиция Архангельска занялась массовой дракой на острове Кего

Официальное дополнение к вчерашней информации об инциденте:

- 24 июля на островной территории в городе Архангельске произошел конфликт между двумя группами граждан на бытовой почве. По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия.

Часть участников конфликта в настоящее время уже установлены. От написания заявлений в органы внутренних дел они отказались.

Кроме того, установлено, что два участника конфликта обращались в медицинское учреждение. Они были осмотрены, медицинская помощь оказана на месте.

Подробности уточняются.

 

26 июль 09:04 | : Культура / Скандалы

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