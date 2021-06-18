Полиция Архангельска занялась массовой дракой на острове Кего

Официальное дополнение к вчерашней информации об инциденте:
- 24 июля на островной территории в городе Архангельске произошел конфликт между двумя группами граждан на бытовой почве. По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия.
Часть участников конфликта в настоящее время уже установлены. От написания заявлений в органы внутренних дел они отказались.
Кроме того, установлено, что два участника конфликта обращались в медицинское учреждение. Они были осмотрены, медицинская помощь оказана на месте.
Подробности уточняются.