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В Кенозерье отправляется арт-экспедиция

Сегодня стали известны имена семи победителей конкурса Кенозерского национального парка для мастеров и дизайнеров «Оживляя Истории», прошедшего в рамках международного проекта Story Tagging.

 

Для вдохновения мастерам предложили прочитать онлайн-сборник рассказов о Кенозерье, выбрать одну историю и на её основе придумать идею какого-либо изделия.

 

Всего на конкурс поступило 20 заявок из Московской, Ленинградской, Новгородской и Архангельской областей. Это не только одежда и аксессуары, но и предметы интерьера, сувениры и другие изделия. Жюри, в котором состояли российские эксперты и партнёры проекта из Шотландии, Финляндии и Северной Ирландии, выбрали семь победителей по сумме баллов.

 

Победители получат денежные гранты и отправятся в арт-экспедицию в Кенозерье. К концу года участники проекта представят свои изделия в Архангельске. Кроме того, коллекции, отражающие наследие Кенозерья, будут размещены на международном маркетплейсе и получат доступ на европейский рынок.

 

«Этот необычный проект направлен на новое понимание и прочтение Наследия – через Истории (или “сторителлинг”) и воплощение Историй в жизнь с помощью художественной интерпретации. Очень вдохновляет тот факт, что сейчас такая же работа идёт и у наших партнёров в Северной Ирландии, Шотландии, Финляндии и Швеции. Мы очень надеемся, что пандемия наконец отступит, и наши мастера смогут встретиться вместе с европейскими коллегами, чтобы обменяться опытом и поделиться любовью к Северу. Ведь именно наследие северных стран мы вместе сохраняем и продвигаем!», — рассказала Александра Яковлева, координатор проекта.

 

Список победителей:

 

  1. Елена Дикова (г. Каргополь) – северная набойка
  2. Анна Злотко (г. Архангельск) – дизайнерская одежда
  3. Мария Фофанова (г. Москва) – художественная керамика
  4. Юлия Скорнякова (Московская область) – ювелирные украшения
  5. Мария Пухова (Санкт-Петербург) – художественное стекло
  6. Виктор Грачев (Ленинградская область) – дерево, металл, камень, керамика
  7. Владимир Никифоров (Новогородская область) – фарфор, керамика

 

 

Конкурс проходит в рамках проекта Northword Storytagging, цель которого — поддержка творческих индустрий северных стран и объединение локальных историй с современными технологиями. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза в рамках программы Северной и Арктической Периферии.

19 июль 13:19 | : Культура

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