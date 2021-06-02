В Кенозерье отправляется арт-экспедиция

Сегодня стали известны имена семи победителей конкурса Кенозерского национального парка для мастеров и дизайнеров «Оживляя Истории», прошедшего в рамках международного проекта Story Tagging.
Для вдохновения мастерам предложили прочитать онлайн-сборник рассказов о Кенозерье, выбрать одну историю и на её основе придумать идею какого-либо изделия.
Всего на конкурс поступило 20 заявок из Московской, Ленинградской, Новгородской и Архангельской областей. Это не только одежда и аксессуары, но и предметы интерьера, сувениры и другие изделия. Жюри, в котором состояли российские эксперты и партнёры проекта из Шотландии, Финляндии и Северной Ирландии, выбрали семь победителей по сумме баллов.
Победители получат денежные гранты и отправятся в арт-экспедицию в Кенозерье. К концу года участники проекта представят свои изделия в Архангельске. Кроме того, коллекции, отражающие наследие Кенозерья, будут размещены на международном маркетплейсе и получат доступ на европейский рынок.
«Этот необычный проект направлен на новое понимание и прочтение Наследия – через Истории (или “сторителлинг”) и воплощение Историй в жизнь с помощью художественной интерпретации. Очень вдохновляет тот факт, что сейчас такая же работа идёт и у наших партнёров в Северной Ирландии, Шотландии, Финляндии и Швеции. Мы очень надеемся, что пандемия наконец отступит, и наши мастера смогут встретиться вместе с европейскими коллегами, чтобы обменяться опытом и поделиться любовью к Северу. Ведь именно наследие северных стран мы вместе сохраняем и продвигаем!», — рассказала Александра Яковлева, координатор проекта.
Список победителей:
Конкурс проходит в рамках проекта Northword Storytagging, цель которого — поддержка творческих индустрий северных стран и объединение локальных историй с современными технологиями. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза в рамках программы Северной и Арктической Периферии.