"Львы и розы" в Кенозерском нацпарке, или Варламов снова в деле

«Львы и розы» — так называют один из домов Русского Севера из-за сохранившихся на нём росписей 1912 года. Этот дом в свое время выявил и каталогизировал известный искусствовед Михаил Исаевич Мильчик. Дом «Львы и розы» находился в глухой деревне в Архангельской области, где уже никто не живёт. В 2020 году здание продавали на дрова, но администрация Кенозерского национального парка узнала о случившемся и перекупила его.
К сожалению, не было возможности сохранить постройку на прежнем месте. Поэтому сотрудники Парка приняли решение о перевозке здания в Вершинино, центральную деревню Плесецкого сектора Парка. Специалисты промаркировали дом, разобрали и перевезли его на площадку временного хранения.
Интересен и трогателен тот факт, что последняя хозяйка дома, 92-летняя Вера Павловна Верхоглядова — уроженка кенозерской деревни Горы, что находится в 1,5 километрах от Вершинино. Вера Павловна вышла замуж в этот дом и прожила в там более полувека. Она обрадовалась, что дом, в котором она прожила долгую и счастливую жизнь, «переедет» в её родное Кенозеро. Кенозёрка уверена, что «в Парке его не распилят на дрова, не сожгут как многие другие деревенские дома, а сохранят».
После сбора дома, в нём организуют общественно-культурный центр «Львы и розы» для гостей и жителей национального парка.
Администрация Парка уже оформила участок на берегу Кенозера и разработала проект восстановления уникального дома. Найдены средства на устройство фундамента — эти работы пройдут летом. Мастера будут использовать винтовые сваи — такой выбор обусловлен состоянием грунтов в месте, где будет стоять дом. Для сохранения сруба от воздействия климатических осадков и для оценки технического состояния бревен, сейчас производится его предварительная сборка на строительной площадке.
Благодаря Фонду «Внимание» Ильи Варламова закуплен лес для замены шести нижних венцов. Теперь открыт сбор средств на следующие этапы работ: финальную сборку сруба на месте и установку кровли. Напомним, что благодаря их участию удалось провести большой объём работ на клубе Усть-Поченской запани в посёлке Усть-Поча в 2020 году. Помочь восстановить Дом «Львы и Розы» может каждый желающий — для этого достаточно воспользоваться ссылкой https://fondvnimanie.ru/project/700 и пожертвовать на его восстановление любую сумму.