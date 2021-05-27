Вклад Архангельска в Победу: приоритетные проекты Группы "Аквилон"

Презентация книги «Дервиш. Братство Северных конвоев» прошла в Архангельском областном краеведческом музее. Издание осуществлено при поддержке Группы «Аквилон» к 80-летию прихода в Архангельске первого союзного конвоя которое будет отмечаться 31 августа 2021 года.
В Одностолпной палате Гостиных дворов собрались архангелогородцы, интересующиеся историей Северных конвоев, краеведы, историки, потомки участников операций по проводке союзных караванов в Архангельск. Как отметила директор Архангельского областного краеведческого музея Наталья Шпанова для нашего города сохранение памяти о войне имеет особое значение.
- Чем больше будет публикаций, изданий, открывающих новые, неизвестные страницы истории, чем больше мы расскажем о подвигах наших предков молодежи, тем лучше. Эта книга – по-своему уникальна, поскольку не только содержит подлинные исторические документы, но и качественно и доступно излагает события 80-летней давности, - подчеркнула она.
Книга издана в рамках проекта «Архангельск в войне», который уже более 10 лет поддерживает Группа «Аквилон». Также компания помогает проекту «Бессмертный экипаж – Архангельск» в рамках которого жителям города для участия в шествиях «Бессмертного полка» изготовлено более 1,5 тыс. портретов, в основном участников Северных конвоев.
- Мой дед и дед моей супруги участвовали в Северных конвоях. И мы считаем своим долгом поддерживать такие проекты, которые нужны, в первую очередь, нам всем, нашему молодому поколению для того, чтобы сохранять историю, для того, чтобы понимать историю и ценить ее, делать выводы. Была проделана серьезная работа в архивах, подготовлены к публикации документы. Я считаю, что книга получилась достойной и интересной, - отметил депутат Архангельского областного собрания, председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
- История Архангельска в 1941 году – это история подвига жителей, которые в кратчайшие сроки подготовили город и порт к приемке союзных конвоев. Это все было сделано через поистине сверхфизические усилия. Но, тем не менее, это было достигнуто. К концу сентября Архангельск был вполне готов к приему больших грузов из союзных стран – Великобритании и США. И этот подвиг должен остаться в истории, уверен руководитель проекта «Архангельск в войне», депутат Архангельской городской думы Дмитрий Акишев.
Ценный материал собирала в архивах историк, постоянный автор проекта «Архангельск в войне» Светлана Ефремова. В издании - не только история первого конвоя «Дервиш» с момента его выхода и до прибытия в Архангельск, но и рассказ о том, как сохранялась и сохраняется память об этом событии.
- Мы постарались представить документы, которые проливают свет на разные обстоятельства подготовки Архангельска к встрече конвоев, по приемке и разгрузке «Дервиша», а также воспоминания и официальные рапорты, документы как из наших архивов, так и переведенные с английского языка. Важная составляющая книги – это иллюстрации, и я бы хотела особо отметить работу фотографов. Например, Кирилл Баранов специально для нас фотографировал более 10 лет все мероприятия, связанные с празднованием 9 мая и годовщинами прихода «Дервиша». И главное внимание мы уделили фотографиям ветеранов и детей – потому что это зримый символ преемственности поколений, - рассказала Светлана Ефремова.
Тираж книги «Дервиш»: Братство Северных конвоев» - 200 экземпляров. Напечатана она сразу на русском и английском языках, часть экземпляров будет подарена ветеранам конвоев из других стран, их семьям. Также книга поступит и в библиотеки. А у авторов есть замысел по изданию еще одной, уже исключительно научной монографии, посвященной месту и роли Архангельска во 2-й мировой войне.
- Предварительное название – «Архангельск: Геополитический узел 1941 года». Главная цель – на базе широкого круга доступных источников, отечественных и зарубежных рассказать о том, что происходило накануне и в первый, самый тяжелый год Великой Отечественной войны, какую роль сыграл наш город в складывании антигитлеровской коалиции, почему немцы и финны не смогли захватить Русский Север, и каково значение самых первых союзных конвоев, - пояснил автор книги «Дервиш»: Братство Северных конвоев Георгий Гудим-Левкович.