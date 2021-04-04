"Смелые" мысли. Что не так с Поморской филармонией?

Занявший в мае освободившееся от Кувакина (ушел на работу в правительство региона) кресло депутата областного Собрания (фракция «Справедливая Россия»), Владислав Смелов разразился контроверзой в адрес руководства Поморской филармонии.
Начав с заверений в собственной любви к классическому искусству вообще и его местным представителям (певцам и музыкантам) в частности, профессиональный актер музыкального жанра и культработник перешел к конкретике. Небезынтересной с точки зрения нашей редакции.
- Общаясь с людьми, которые проживают в городах и населенных пунктах области, я с уверенность могу констатировать факт отсутствия филармонии в регионе. Нет, она есть, но в городе... Когда последний раз артисты филармонии выступали в Лешуконском, Мезени, Онеге, Вельске, Коноше, Березник и в других населенных пунктах? Считаю, что это огромное упущение должностных лиц, отвечающих за деятельность учреждения. Люди и в глубинке тоже желают прикоснуться к профессиональному академическом искусству.
Моя профессиональная деятельность началась именно из любви к искусству, которое я лицезрел в своем провинциальном городе (Ленинградской области - прим. ред). И профессионально ориентироваться мне помогли именно артисты, которые приезжали к нам. Вот и получается, скольких талантливых людей наша филармония не смогла сориентировать в выборе профессии, связанной с искусством…
23-го июня прошел концерт артистов филармонии и посвящен он был закрытию творческого сезона, куда я не смел не прийти, зная, что в этот день у целого ряда артистов был последний концерт в своей творческой деятельности. Да, такое бывает... Люди уезжают на постоянное место жительства в другие города и не факт, что они вновь порадуют нас своим искусством. Артист должен быть востребован. Ему надо создавать условия для творческой реализации.
Больнее всего было другое - не тот факт, что сезон завершился, артисты уезжают, ограничительные меры и полупустой зал (разрешенная заполняемость 50/50), а отсутствие слов благодарности от администрации филармонии людям, которые годы своей жизни отдали Государственному бюджетному учреждению и тем артистам, которые верой и правдой служат искусству. Я не видел в зале ни директора, ни его заместителей, ни других официальных лиц...
Понимаю, что вызову бурю возмущения, негатива в свой адрес, но и молчать нельзя. Обидно!!! Больно!!! Противно!!!
Что надо сделать, чтобы Филармония развивалась, а артистический состав не сокращался, чтобы администрация понимала, что именно артисты являются работодателями директора, его заместителей, администрации в целом?!
Кем и когда будут заняты вакантные штатные единицы творческого коллектива? Будет ли представлен гастрольный план?
Призываю нового Министра культуры Архангельской области О. С. Светлову найти ответ на эти больные и многострадательные вопросы и ответить именно на тот, который интересует многих, в том числе и артистов филармонии - не превращается ли филармония в продюсерский центр фестивалей, которые проходят под эгидой бюджетного учреждения, используя ресурс организации, забывая артистов и ИХ потребности?!
P.S. Редакция помнит об одиозной репутации Смелова, о которой в дни его прихода в законодательную власть региона не написал только ленивый. Но это не снимает сути поднятой проблемы. Тем более что недавние сообщения об уходе из филармонии и отъезде из региона вообще самых заслуженных вокалистов, и наплевательском отношении к этому со стороны руководителей (ничем не отметили, даже не поблагодарили за многолетний творческий труд), получили гневную реакцию в соцсетях как от зрителей, так и от профессионалов.
Теперь ждем реакции от регионального культурного ведомства. Возможно, Смелов что-то преувеличивает или сам рвется в кресло директора главного музыкального центра Поморья. Искусство – это такая сложная штука, а мозг артиста, хоть и пытлив, но непредсказуем.