Книга о конвое «Дервиш» вызвала здоровый ажиотаж в архангельском обществе

13 июля в 16.00 в Архангельском областном краеведческом музее (набережная Северной Двины, 85/86, Гостиные дворы, Одностолпная палата) состоится презентация книги ««Дервиш»: Братство Северных конвоев».
Поскольку количество мест в зале ограничено, организаторы просят записаться по телефону 8(8182) 60-90-00.
Книга напечатана в ОАО «Северодвинская типография» в рамках проекта «Архангельск в войне», и посвящена 80-летию прихода в столицу Поморья первого союзного конвоя. Издание осуществлено при поддержке Группы «Аквилон».
- В течение пяти лет Группа «Аквилон» поддерживает проект «Бессмертный экипаж», главная цель которого – сохранение памяти об участниках Северных конвоев. Мы помогли жителям нашего города напечатать более 1,5 тыс. портретов участников «Бессмертного полка» Также компания помогает в издании книг об истории Архангельска в годы Великой Отечественной войны, - говорит председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
Напомним, накануне Дня Победы при поддержке Группы «Аквилон» в свет вышла книга «Архангельск: 100 дней войны», рассказывающая о первых трех военных месяцах жизни нашего города.
- Мы считаем своим долгом сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о роли в ней нашего Города воинской славы Архангельска, о том подвиге, который совершили горожане, о тех бедах и лишениях, что выпали на долю военного поколения, - отметил координатор проекта «Архангельск в войне», депутат городской Думы Дмитрий Акишев.
Идея выпустить еще одно издание, посвященное истории конвоя «Дервиш» возникла у автора книги «Архангельск: 100 дней войны» Светланы Ефремовой.
- Нам было важно не просто сделать юбилейный буклет. Мы опубликовали архивные документы, повествующие о том, как город готовился к приемке союзных конвоев, с какими проблемами столкнулся порт, скольких усилий тысяч и тысяч людей потребовало обеспечение встречи, проводки и разгрузке первых конвоев. И конечно в книге много фотографий, прежде всего – наших ветеранов, многих из которых, к сожалению, уже нет с нами – пояснила автор идеи книги Светлана Ефремова.
Также в книге опубликованы документы и воспоминания участников «Дервиша», переведенные с английского языка.
- Мы постарались увидеть «Дервиш» не только на фоне глобальных геополитических событий в мире, в самый тяжелый и страшный для нашей страны 1941 год, но и через призму их восприятия самыми разными людьми: англичанами, американцами, поляками – военными и торговыми моряками, дипломатами, журналистами. Многие документы публикуются на русском языке впервые, - рассказал автор книги Георгий Гудим-Левкович.